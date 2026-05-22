Ítéletet mondanak Magyarország felett: ugrik a magyar tőzsde, az OTP nagyon belekezdett, a forint viszont kiengedett

Az iráni háború lezárásához fűzött remények nyomán pozitív hangulatban indult a pénteki kereskedés az európai piacokon. Az optimista várakozásokat a kiszivárgott hírek fűtik, melyek szerint az Egyesült Államok és Irán megállapodástervezetet dolgoztak ki a konfliktus lezárására. A tervezetet és annak részleteit hivatalosan azonban nem tették közzé. A forint kissé kiengedett a tegnapi erősödést követően a Moody’s felülvizsgálatára várva, a pesti tőzsde felfelé vette az irányt.

A BUX index és a forint pénteki teljesítménye

A BUX index 0,8 százalékkal 131 728 pontra ugrott a tőzsdenyitáskor. A magyar nagypapírok közül

az OTP másfél százalékkal 40 490 forintra drágult,

a Mol árfolyama 0,05 százalékkal 3924 forintra kapaszkodott fel,

a Richter kurzusa 1,7 százalékkal 12 230 forintig emelkedett,

a Magyar Telekom részvényei viszont 1,1 százalékkal 2612 forintra estek.

A forint az előző napi erősödés után kissé korrigált péntek reggel. Az euró jegyzése a hajnali 359 alatti szintről 359,4 forintig kapaszkodott feljebb, 0,15 százalékkal gyengült a magyar pénz.