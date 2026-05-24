Hivatalos: Magyar Péter újabb neveket dobott be, teljes a lista – kikerült az 55 államtitkár neve, mutatjuk, kik ők
Megjelentek vasárnap a Magyar Közlönyben a hivatalos államtitkári kinevezések, a miniszterek után tehát már államtitkári szinten is ismertté és véglegessé vált a kormányzat összetétele.
Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a vasárnap kinevezett 55 szakember egyharmada nő. Összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. „A kinevezettek névsora mutatja, hogy a Tisza-kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít” – hangsúlyozta Magyar Péter.
„Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg” – mutatott rá.
A végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki-informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. Vagyis az államtitkári karban egyszerre jelenik meg a klasszikus közigazgatási-jogi tudás, a gazdasági és pénzügyi szemlélet, valamint a szakpolitikai gondolkodás. Mindezek mellett az egészségügyi, agrár-, környezeti és társadalompolitikai szakértelem is megjelenik, ami a tárcák tematikus sokszínűségét tükrözi.
A diplomák száma is azt mutatja, hogy sokan több területen is képzettek: a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van. Többen három vagy annál több diplomával rendelkeznek. A tudományos fokozatok aránya is igen magas: a államtitkárok nagyjából egyharmadának van PhD-fokozata, a teljes névsorban pedig közel minden második név előtt doktori vagy professzori cím szerepel – írta Magyar Péter a közösségi oldalán.
Kik ők? Honnan jöttek?
Az államtitkári kar kifejezetten a versenyszférából, a hazai és nemzetközi bankvilágból, valamint a globális multinacionális vállalatok éléről került ki, a teljesség igénye nélkül, kiemelve néhányukat:
A Pénzügyminisztérium államtitkárai között Barabás Gyula kiemelkedő banki karriert tudhat magáénak, hiszen mielőtt kormányzati pozíciót vállalt volna, 2007 és 2026 között az OTP Bank ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett, ahol a csoportszintű eszköz-forrás menedzsmentért felelt, emellett az OTP szerbiai leánybankjának felügyelőbizottsági elnöki tisztségét is betöltötte. Ugyancsak a Pénzügyminisztérium csapatát erősíti Kövesdy Attila, aki a globális tanácsadói szektorból érkezett, korábban a Deloitte magyarországi igazgatósági elnökeként és ügyvezető üzlettársaként dolgozott.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium irányításában szintén meghatározó szerepet kaptak a piaci topmenedzserek. Fábián Ágnes több évtizedes nemzetközi vállalatirányítási múlttal érkezett a kormányzatba, korábban a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Zolnay Judit három évtizedes nemzetközi felső vezetői tapasztalattal a háta mögött lett államtitkár, korábban olyan biztosítási és pénzügyi óriásvállalatoknál dolgozott, mint a MetLife, ahol a magyarországi és bulgáriai leányvállalatok vezérigazgatói posztját töltötte be. Ugyanebben a minisztériumban Tótth András az energetikai szektor vállalati csúcsvezetéséből érkezett, karrierjét a Boston Consulting Group vezető globális tanácsadó cég energetikai szakértőjeként indította, majd később az E.ON Földgáz Storage, valamint az MVM Csoport felső vezetésében, köztük az MVM partneri és kereskedelmi területeinek igazgatójaként dolgozott.
A gazdasági tárcákon kívül a humán és technológiai minisztériumokban is megjelent a vállalati menedzserszemlélet. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban Naderi Zsuzsanna kapott szerepet, aki korábban multinacionális vállalati környezetben szerzett pénzügyi és kontrolling vezetői tapasztalatokat, majd a versenyszférát és a képzést összekötve a KÉSZ Holding Zrt. tagjaként működő Edupark Ágazati Képzőközpont ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett. Végül a Tudományos és Technológiai Minisztériumban Polereczki Andrea kiberbiztonsági államtitkár a Magyar Fejlesztési Bank IT-biztonsági vezetőjeként, az OTP Mobil Kft. információbiztonsági irányítójaként, valamint az RTL Magyarország információbiztonsági felelőseként is dolgozott.
Így áll majd fel a Tisza-kormány
Teljesen újrarajzolta a kormányzati feladatmegosztást a Tisza-kormány: nagyjából egy hete jelent meg a Magyar Közlönyben a miniszterek új feladat- és hatásköréről szóló rendelet, amelyből kiderül, pontosan melyik tárca milyen területekért felel a következő években.
- Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter hatásköre látványosan kibővült. A tárca egyszerre felel majd az általános politikai koordinációért, az európai uniós ügyekért, a kormányzati kommunikációért és a stratégiai tervezés támogatásáért.
- A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter felel a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a rendvédelmi ügyek stratégiai koordinációjáért. A főtanácsadó feladata lesz a kormányzati döntések nemzetbiztonsági szempontú ellenőrzése és a Védelmi Tanács vezetése.
- Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter alá tartozik majd az agrárpolitika, az élelmiszeripar, a földügy, a hal- és vadgazdálkodás, valamint az uniós agrártámogatások koordinációja.
- Pósfai Gábor belügyminiszter feladatkörébe kerül a rendészet, a közbiztonság, a terrorizmus elleni fellépés és a katasztrófavédelem mellett a sportpolitika, az aktív Magyarország-programok és az ökoturisztikai fejlesztések is a tárcához kerülnek.
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter feladata lesz az egészségbiztosítási rendszer, az egészségügyi intézményrendszer és a gyógyszerügy irányítása.
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez tartozik a környezetvédelem, a természetvédelem, a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás és a körforgásos gazdaság felügyelete.
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez kerülnek a gazdaságfejlesztési, energiapolitikai és iparpolitikai feladatok. A tárca felel majd a külgazdasági kapcsolatokért, a turizmusért, a vállalkozásfejlesztésért, valamint a Paksi Atomerőmű új blokkjainak megépítéséért is.
- Vitézy Dávid felel a közúti, vasúti, légi, vízi közlekedésért, valamint a logisztikai és szállítmányozási stratégia kialakításáért.
- Az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit irányítása alá kerül a Klebelsberg Központ, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság. A tárca a teljes oktatási rendszer stratégiai koordinációjáért felel majd az általános iskoláktól a felnőttképzésig.
- A pénzügyminiszter, Kármán András felügyelete alá tartozik a Magyar Államkincstár, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. A rendelet szerint ezzel a költségvetési gazdálkodás, az állami pénzforgalom, az adóhatósági rendszer és az országos statisztikai adatszolgáltatás is közvetlen pénzügyminisztériumi irányítás alá kerül. A tárca feladata lesz az államháztartási folyamatok koordinációja, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése és az állami bevételi rendszer felügyelete is.
- A szociális és családügyi miniszter, Kátai-Németh Vilmos irányítja majd a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot. A minisztériumhoz kerülnek a gyermekvédelmi ellátórendszer, a szociális intézmények és a társadalmi felzárkóztatási programok koordinációs feladatai is. A rendelet alapján a tárca felel majd a családtámogatási és esélyteremtési programok végrehajtásáért, valamint a szociális intézményrendszer működtetésének felügyeletéért.
- A tudományos és technológiai miniszter, Tanács Zoltán felügyelete alá kerül a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A szabályozás szerint a tárca felel majd a kutatás-fejlesztési stratégia kialakításáért, az innovációs programok koordinációjáért és a technológiai fejlesztések támogatásáért.
- A vidék- és településfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória irányítása alá kerülnek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a területi államigazgatás koordinációja, a helyi közigazgatási rendszer működése és a kormányhivatalok szakmai felügyelete egyetlen minisztériumhoz tartozik majd. A tárca feladata lesz a területfejlesztési stratégia összehangolása, a településfejlesztési programok koordinációja és a helyi államigazgatási működés ellenőrzése is.