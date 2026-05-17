Újabb bejelentést tett Magyar Péter, most maga is érintett: megvannak a jelöltek, így néz ki a csere

A Tisza Párt Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelölte európai parlamenti képviselőnek Magyar Péter és Tarr Zoltán megüresedett helyére – jelentette be a Tisza pártelnöke vasárnap a Facebook-oldalán. Magyar Péter azt is megosztotta, hogy a Tisza EP-delegációját Lakos Eszter fogja vezetni.
Csókási Annamária
2026.05.17, 12:24
Frissítve: 2026.05.17, 13:48

A Tisza Párt új jelöltjeit Magyar Péter, a párt elnöke és Magyarország miniszterelnöke jelentette be vasárnap a Facebook-oldalán. Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, valamint Weisz Viktor, a Tisza eddigi EP-frakciójának külügyi tanácsadója fogja átvenni Magyar Péter és Tarr Zoltán helyét az Európai Parlamentben.

Magyar Péter bejelentette az új EP-képviselőket / Fotó: Balogh Zoltán

Összeférhetetlenségek és megüresedett helyek

A két hely azért üresedett meg, mert Magyar Péter és Tarr Zoltán – a Tisza EP-frakciójának korábbi két meghatározó tagja – az áprilisi országgyűlési választás után országgyűlési képviselőkké, illetve miniszterelnökké váltak, márpedig a magyar és az európai uniós szabályok szerint az országgyűlési és az európai parlamenti mandátum 

egymással összeférhetetlen.

Magyar Péter közleményéből az is kiderült, hogy a Tisza EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti, a frakciót eddig Tarr Zoltán irányította.

Mechatronikai mérnök a magyar képviselők között

Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnöki diplomája mellett történelem és klasszika-filológia szakon is szerzett diplomát, doktori fokozatát pedig a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán nyerte el, doktori kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. 

Weisz Viktor a Tisza-frakció eddigi külügyi tanácsadója nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-ban, majd a közgazdaságtan és a vállalkozásfejlesztés területén ért el mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Tanulmányai során ösztöndíjasként vett részt a Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint a dél-koreai KAIST egyetem globális biztonságpolitikai képzésén is. 

Korábbi nagy bejelentések

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárává nevezik ki Kelemen Ágnest – jelentette be szombaton Facebook-oldalán Gajdos László. A Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere szerint a környezetgazdász negyedszázados éghajlat-politikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását.

Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira.

A tárcavezető a héten a minisztérium több vezetőjét is bejelentette:

  • Kőrösi Levente lesz a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár,
  • Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár,
  • Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója a természetvédelemért felelős helyettes államtitkári poszt várományosa.
  • Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője kapott felkérést a minisztériumi szóvivői posztra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
