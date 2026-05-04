Óriási pénzügyi fordulat jöhet a világ egyik legértékesebb cégénél: vége lehet az ezermilliárdos pénzosztásnak, kezdődhetnek a nagy beruházások

Alapjaiban változhat meg az Apple pénzügyi stratégiája a közelgő vezetőváltással, ami az egész technológiai szektorra hatással lehet. A világ egyik legértékesebb vállalata eddig több mint 1000 milliárd dollárt juttatott vissza a befektetőknek, de most új irány rajzolódik ki. Az AI-verseny és a lassuló innováció miatt a hangsúly egyre inkább a beruházások felé tolódhat az Apple-nél.
Gergely Máté
2026.05.04, 13:39
Frissítve: 2026.05.04, 13:43

Egy vezetőváltás sosem könnyű, pláne, ha az a világ egyik legértékesebb piacvezető cégénél történik. Az Apple elmúlt 30 évében eddig mindegyik új CEO – köztük Steve Jobs is – új pénzügyi és ideológiai pályára állította a céget. Ez pedig nem lesz máshogy John Ternus esetében sem, aki a jelek szerint szakíthat azzal a pénzügyi modellel, mely az elmúlt másfél évtizedben meghatározta az Apple működését, és melynek középpontjában a részvényesek folyamatos kifizetése állt.

Fotó: Felix Mizioznikov

Cook 2012-ben vezette be újra az osztalékfizetést, és indította el a nagyszabású részvény-visszavásárlási programokat, amelyek révén az Apple több mint 1000 milliárd dollárt (mintegy 360 ezer milliárd forintot) juttatott vissza a befektetőknek. Ez a stratégia jelentősen hozzájárult a vállalat piaci értékének növekedéséhez, és szélesebb befektetői kört vonzott be. A modell azonban egyre inkább korlátot jelenthet egy olyan időszakban, amikor a technológiai verseny új szintre lép, különösen a mesterséges intelligencia területén.

A változás első egyértelmű jele, hogy az Apple feladja a 2018 óta követett úgynevezett „nettó készpénzsemleges” politikáját. 

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a vállalat igyekezett egyensúlyban tartani készpénzállományát és adósságát, vagyis a felhalmozott pénzt fokozatosan visszajuttatta a részvényesekhez. A döntés felülvizsgálata nagyobb mozgásteret adhat a jövőbeli beruházásokhoz, és arra utal, hogy az Apple kevésbé érzi kötelezőnek a folyamatos kifizetéseket – írja a Bloomberg.

Ideje növelni az AI-kiadásokat

A háttérben egyértelműen a mesterséges intelligencia körüli verseny áll. Az olyan szereplők, mint az OpenAI vagy az Anthropic hatalmas infrastruktúra-fejlesztésekkel és befektetésekkel erősítik pozíciójukat, miközben az Apple eddig visszafogottabban költött ezen a területen. A technológiai iparágban egyre inkább az számít, ki képes a legnagyobb számítási kapacitást és adatfeldolgozási hátteret kiépíteni, ami jelentős tőkét igényel.

Ebben a környezetben John Ternus stratégiája várhatóan nagyobb hangsúlyt helyez majd a kutatás-fejlesztésre, az infrastruktúra-bővítésre és akár nagyszabású felvásárlásokra is. Az Apple eddigi legnagyobb akvizíciója a Beats Electronics 3 milliárd dolláros (mintegy 1100 milliárd forintos) megvásárlása volt 2014-ben, ami jól mutatja, hogy a cég hagyományosan óvatos ezen a téren. 

A jövőben azonban ez a hozzáállás is változhat, ha az Apple komolyan versenyben akar maradni az AI-fejlesztésekben.

A stratégiai irányváltás a befektetők számára is fontos üzenetet hordoz. Az Apple eddig azt kínálta, hogy stabil, hatalmas készpénztermelő képességét közvetlenül visszajuttatja a részvényeseknek. Ha a hangsúly inkább a beruházások felé tolódik, az rövid távon mérsékelheti a kifizetéseket, ugyanakkor hosszabb távon új növekedési pályát nyithat meg.

Az Apple következő éveit így már nem pusztán az határozza meg, hogy mennyi pénzt termel, hanem az is, hogy ezt a pénzt mire költi el. A mesterséges intelligencia korszakában ez a döntés kulcsfontosságú lehet a vállalat globális versenyképessége szempontjából.

Stabilitás vagy kockázatos innováció?

Az Apple jelenlegi helyzete ugyanakkor jóval összetettebb annál, mint amit a stabil pénzügyi mutatók sugallnak. Bár az iPhone továbbra is erős – a 2026 első negyedévében elért 21 százalékos globális piaci részesedésével még a Samsung-ot is megelőzte –, a vállalat már nem egyértelmű piacformáló, mint egy évtizeddel ezelőtt. A hardveres előnyt továbbra is az Apple saját fejlesztésű csipjei adják, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb működést és a hosszabb termékélettartamot, miközben az ökoszisztéma – iPhone, Mac, iPad és szolgáltatások – erős ügyfélmegtartó erőt biztosít. 

Ugyanakkor éppen ez az ökoszisztéma jelenti az egyik kockázatot is

a bevételek jelentős része még mindig az iPhone-tól függ, miközben a piac érettebbé vált, és egyre nehezebb új vásárlási hullámokat generálni. 

Közben a versenytársak agresszívebben kísérleteznek, különösen az új formátumokkal, mint például a hajlítható készülékek, ahol az Apple egyelőre kivár. A mesterséges intelligencia területén is látható a lemaradás, ahol a riválisok látványosabb, közvetlenül a felhasználóknak szóló megoldásokkal léptek piacra. Mindez azt jelenti, hogy John Ternus számára nem egyszerűen a működés fenntartása lesz a feladat, hanem annak bizonyítása, hogy az Apple képes új növekedési történetet felépíteni egy olyan korszakban, ahol már nem az iPhone az egyetlen válasz a jövő kérdéseire.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
