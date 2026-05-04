Óriási pénzügyi fordulat jöhet a világ egyik legértékesebb cégénél: vége lehet az ezermilliárdos pénzosztásnak, kezdődhetnek a nagy beruházások

Egy vezetőváltás sosem könnyű, pláne, ha az a világ egyik legértékesebb piacvezető cégénél történik. Az Apple elmúlt 30 évében eddig mindegyik új CEO – köztük Steve Jobs is – új pénzügyi és ideológiai pályára állította a céget. Ez pedig nem lesz máshogy John Ternus esetében sem, aki a jelek szerint szakíthat azzal a pénzügyi modellel, mely az elmúlt másfél évtizedben meghatározta az Apple működését, és melynek középpontjában a részvényesek folyamatos kifizetése állt.

Cook 2012-ben vezette be újra az osztalékfizetést, és indította el a nagyszabású részvény-visszavásárlási programokat, amelyek révén az Apple több mint 1000 milliárd dollárt (mintegy 360 ezer milliárd forintot) juttatott vissza a befektetőknek. Ez a stratégia jelentősen hozzájárult a vállalat piaci értékének növekedéséhez, és szélesebb befektetői kört vonzott be. A modell azonban egyre inkább korlátot jelenthet egy olyan időszakban, amikor a technológiai verseny új szintre lép, különösen a mesterséges intelligencia területén.

A változás első egyértelmű jele, hogy az Apple feladja a 2018 óta követett úgynevezett „nettó készpénzsemleges” politikáját.

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a vállalat igyekezett egyensúlyban tartani készpénzállományát és adósságát, vagyis a felhalmozott pénzt fokozatosan visszajuttatta a részvényesekhez. A döntés felülvizsgálata nagyobb mozgásteret adhat a jövőbeli beruházásokhoz, és arra utal, hogy az Apple kevésbé érzi kötelezőnek a folyamatos kifizetéseket – írja a Bloomberg.

Ideje növelni az AI-kiadásokat

A háttérben egyértelműen a mesterséges intelligencia körüli verseny áll. Az olyan szereplők, mint az OpenAI vagy az Anthropic hatalmas infrastruktúra-fejlesztésekkel és befektetésekkel erősítik pozíciójukat, miközben az Apple eddig visszafogottabban költött ezen a területen. A technológiai iparágban egyre inkább az számít, ki képes a legnagyobb számítási kapacitást és adatfeldolgozási hátteret kiépíteni, ami jelentős tőkét igényel.

Ebben a környezetben John Ternus stratégiája várhatóan nagyobb hangsúlyt helyez majd a kutatás-fejlesztésre, az infrastruktúra-bővítésre és akár nagyszabású felvásárlásokra is. Az Apple eddigi legnagyobb akvizíciója a Beats Electronics 3 milliárd dolláros (mintegy 1100 milliárd forintos) megvásárlása volt 2014-ben, ami jól mutatja, hogy a cég hagyományosan óvatos ezen a téren.

A jövőben azonban ez a hozzáállás is változhat, ha az Apple komolyan versenyben akar maradni az AI-fejlesztésekben.

A stratégiai irányváltás a befektetők számára is fontos üzenetet hordoz. Az Apple eddig azt kínálta, hogy stabil, hatalmas készpénztermelő képességét közvetlenül visszajuttatja a részvényeseknek. Ha a hangsúly inkább a beruházások felé tolódik, az rövid távon mérsékelheti a kifizetéseket, ugyanakkor hosszabb távon új növekedési pályát nyithat meg.