Azonnal ugrik az olajár az amerikai hadihajó elleni iráni támadásra

Azonnal ugrottak az olajárak, miután Irán közölte, hogy megállított egy, a Hormuzi-szoros felé tartó amerikai hadihajót, amire több rakétát is kilőttek. A lépés azután következik, hogy a hétvégén Donald Trump amerikai elnök azt ígérte, hogy az amerikai haditengerészet kíséret biztosításával segíti a Hormuzi-szoroson belül rekedt, semleges országokhoz köthető hajók áthaladását a kulcsfontosságú átjárón.

Az iráni Farsz hírügynökség szerint az amerikai hadihajót két rakéta is eltalálta , így az visszafordult. A Brent olajár hordónként 110 dollár közeli szintről szinte azonnal 115 dollár közelébe ugrott, ahogy a piac reményei az átjáró megnyitására szertefoszlottak. Ugyanakkor a kezdeti ugrás után az olajárak némileg enyhültek.

A Reuters beszámolója szerint az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának közleménye a szervezet élén álló Ali Abdullahot idézi, aki felidézte, hogy többször jelezték: a Hormuzi-szoros biztonsága az ő kezükben van és a biztonságos áthaladáshoz a fegyveres erőkkel kell koordinálni.

Külföldi fegyveres erők, különösen az amerikai hadsereg hajóit pedig meg fogják támadni, ha megközelítik a szorost.

Az olajpiac feszülten figyeli a fejleményeket, hiszen a Hormuzi-szoroson keresztül áramlik a globális olajkínálat mintegy ötöde békeidőben, és bár a forgalom egy részét sikerült átirányítani, ez csak a kieső mennyiség mérséklésére képes, ám annak kiváltására nem. Az olajfinomítók a kényszerszünet elkerülése érdekében korlátozták kapacitásaikat is, ami a feldolgozott termékek, például a kerozin piacán okoz egyre sürgetőbb hiányt.