Rakétával lőttek a forintra, szárnyra kapott a dollár

Megbicsaklott a forint árfolyamgörbéje hétfőn kora délután, miután az iráni félhivatalos Fars hírügynökség szerint két iráni rakéta találta el az amerikai haditengerészet egyik fregattját, amely megkísérelt áthaladni a Hormuzi-szoroson, figyelmen kívül hagyva az iráni haditengerészet figyelmeztetéseit. A jelentés szerint a fregatt a találat után kénytelen volt visszavonulni és elmenekülni a térségből.

Bár a hírt egyelőre független vagy amerikai hírforrás nem erősítette meg, rövid időn belül nagyot estek az európai részvényindexek, s az iráni konfliktus eszkalálódása a forint árfolyamát is beszakította. Donald Trump amerikai elnök korábban bejelentette, hogy humanitárius mentőakció keretében az Egyesült Államok kiszabadítja a Perzsa-öbölben rekedt hajókat.

Az euró kurzusa, amely hajnalban 362 forint alá is benézett, egészen 364,44 forintig lőtt ki, majd innen 363,5 forintra korrigált.