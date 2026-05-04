Lefelé csúsznak a német autórészvények Trump hatalmas pofonja után – mi lesz az Audival, a BMW-vel és a Mercedes-szel?

Viszonylag visszafogottan reagáltak a német autógyártók részvényei hétfő délelőtt a Donald Trump amerikai elnök által a közösségi oldalán május elsején bejelentett vámemelési tervre, amely a jelenlegi 15 százalékról 25 százalékra emelné az EU-ból származó autókra és autóalkatrészekre kivetett vámot.

Visszafogottan reagáltak a német autórészvények

A Volkswagen részvényárfolyama késő délelőtt csaknem 1,7 százalékkal, 85 euró alá,

a BMW-é 2 százalékkal, 76,4 euróra,

a Mercedes-Benzé 2,1 százalékkal, 48,5 euróra,

a Daimler Trucké 0,7 százalékkal, 42,6 euróra,

míg a Porschéé 1,9 százalékkal, 40,5 euróra csökkent.

Holott a potenciális tarifaemelés súlyosan érintené a német óriásokat, köztük a hazánkban is jelenlévő gyártókat, a Mercedest, a BMW-tés az Audit is.

Az EU-ból származó új autókra kivetett amerikai vámok megemelése mintegy 2,5 milliárd eurós többlet terhet ró a németországi autógyártásra, s ebben még nincsen benne a más EU-országokban gyártott, s onnan az Egyesült Államokba exportált német autók megugró vámterhe. Mivel a többi uniós autógyártó Egyesült Államokba irányuló exportja elhanyagolható, Trump új vámfenyegetései egy Németország elleni gazdasági háború kezdeteként is értelmezhetők

– mondta a Der Aktioner tőzsdei hírportálnak Ferdinand Dudenhöffer autóipari szakértő.

Noha a BMW-nek, a Mercedes-Benznek és a Volkswagennek is vannak gyárai az Egyesült Államokban, mindazonáltal mindhárom gyártó Európából induló amerikai exportja is jelentős.

Tavaly a német autógyártók 409 000 Németországban gyártott, új autót exportáltak az Egyesült Államokba. Azaz 60 000 eurós átlagárral számolva az autóexport értéke 24,5 milliárd eurót tett ki. A jelenlegi 15 százalékos vám mellett ez 3,61 milliárd eurós vámterhet jelentett, ám ha Trump - a fenyegetésének megfelelően - hétfőtől valóban 25 százalékra emeli a vámot, ez évi 6,14 milliárd euróra nő

– tette hozzá Dudenhöffer, a németországi CAR Institute munkatársa.

A vámok terhét persze nem teljes egészében az autógyártók viselnék. Nyilvánvalóan megpróbálják majd áthárítani egy részüket áremelések révén az amerikai vásárlókra. Az azonban, hogy ez mennyire működik, a versenytől, valamint az amerikai vásárlók fizetési hajlandóságától függ.