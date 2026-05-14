Kína kedves gesztust tett az amerikai marhahúsexportőröknek – nem került semmibe, ám kérdés, mennyit segít rajtuk
Kína Donald Trump és Hszi Csin-ping csúcstalálkozójához időzítve jó szándékát kifejező gesztust tett: a vámhivatal bejelentette, hogy megújította több mint 400 amerikai marhahús-feldolgozó vállalat tavaly lejárt exportengedélyét. Kérdés azonban, mekkora forgalmat tudnak lebonyolítani, mert az Egyesült Államokban olyan kevés és drága a marhahús, hogy az elnök a behozatal könnyítését fontolgatja.
A kínai könnyítés mindenesetre jó hír a cégeknek, mert az amerikai marhahúsexport értéke a csúcsot jelentő 2022-es 1,7 milliárd dollárról tavalyra 500 millió körülire esett vissza.
Az amerikai agrártermékek, elsősorban a szója kínai vásárlásnak növelése egyébként is fontos helyen szerepelt a célok között, amelyeket Trump a csúcstalálkozón el akar érni tárgyalópartnerével.
A Reuters tudósítása szerint az ismét exportengedélyt kapott amerikai cégek listáján szerepel többek között
- a Cargill
- és a Tyson Food.
A Cargill vezérigazgatója, Brian Sikes is elkísérte több más nagyvállalat vezetőjével az elnököt Pekingbe.
Lehetetlen Kína visszaszerzése, Brazília elfoglalta a piacot
A washingtoni mezőgazdasági minisztérium adatai szerint egyébként nem csupán a Kínába irányuló marhahúsexport esett vissza, tavaly már az egymást követő harmadik évben csökkent a kivitel, 2025-ben 12-13 százalékkal a 2024-eshez képest. A tavalyi 1,14 millió tonna a legalacsonyabb szint 2016 óta, teljes értéke 9,33 milliárd dollárt tett ki.
A kínai piacot ugyanolyan nehéz lenne visszaszerezni, mint a szója esetében, mind a két területről a brazilok szorították ki az egykor domináns amerikaiakat. Brazília tavaly már abban is megelőzte az Egyesült Államokat, hogy a világ legnagyobb marhahústermelője lett.
A brazil gazdák kihasználják a magas keresletet Kína mellett éppen az Egyesült Államokból,
ahol már jó ideje történelmi mélyponton van a szarvasmarha-állomány, és az alacsony kínálat rekordszintre emelte a marhahús árát.
Egyre drágul a marhahús az Egyesült Államokban
A Bitget friss jelentése szerint a marhahús kiskereskedelmi átlagára csak áprilisban 2,8 százalékkal, fontonként (körülbelül fél kiló) új csúcsot jelentő 7,056 dollárra ugrott.
A marhahús volt az elmúlt másfél évben az infláció egyik legkitartóbb forrása, miközben a tojás, a tej és más termékek ára csökkent. A darált marhahús ára például 40 százalékkal emelkedett öt év alatt.
Eddig nem segített az árak lenyomásában, hogy az első negyedévben a tavalyinál 16 százalékkal több, hatszáz tonna marhahúst és feldolgozott terméket importáltak.
A vámháború Ausztrália előtt is megnyitotta az amerikai piacot, mert az országra tavaly áprilisban Trump a legalacsonyabb, mindössze tíz százalékos tarifát szabta ki.
Trump tovább könnyítené az importot, a tenyésztők nem örülnek
Az árak lenyomása érdekében ráadásul az amerikai kormányzat további könnyítéseket is tervez, többek között éves vámkontingens felfüggesztését minden exportáló országra,
lehetővé téve, hogy a termék nagyobb része alacsonyabb tarifákkal érkezzen az Egyesült Államokba.
A The Wall Street Journal tudósítsa szerint Trump eredetileg hétfőn írta volna alá az erről, valamint a marhatenyésztőkre vonatkozó szabályozások enyhítéséről szóló elnöki rendeleteket, de ezt egyelőre elhalasztották, amíg véglegesítik a részleteket.
Trump azonban határozottan kitart a terve mellett annak ellenére, hogy az felzúdulást váltott ki egyes republikánus törvényhozó és a marhatenyésztők körében, akik egyébként az elnök lojális választói bázisához tartoznak.
„Ha a vámok akkor változnak, amikor a marhatenyésztők éppen eladják az állatokat, akkor rengeteg pénzt veszítünk” – mondta a lapnak Cynthia Lummis wyomingi szenátor, aki maga is rancher.
Rekordot dönt idén az amerikai import
Hiába van történelmi mélyponton az amerikai állatállomány, a húsimport növelése valószínűleg arra késztetné a tenyésztőket, hogy tartózkodjanak annak további bővítésétől, kivéve, ha a kormányzat nem ígéri meg, hogy két-három éven belül újra megvizsgálja az importkorlátozások lehetőségét – figyelmeztetett a marha- és birkatenyésztőket tömörítő Ranchers-Cattlemen Legal Action Fund.
De az amerikaiak nem hajlandók lemondani a marhahúsról, évi 29 milliárd fontnyit fogyasztanak belőle
– ennek mintegy 20 százaléka származik importból. A behozott mennyiség az idén hatmilliárd fonttal várhatóan rekordot dönt.
Brazília tavaly ugyancsak csúcsot jelentő 1,75 milliárd dollár értékben szállított marhahúst az Egyesült Államokba.
