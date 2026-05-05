A belföldi úti célok továbbra is húzzák a magyar turizmust: a hazai vendégek lendülete töretlen

A belföldi turizmus továbbra is a magyar szálláshelypiac legfontosabb motorja. A magyar turizmus márciusban növekedni tudott, a vendégek száma és a vendégéjszakák mennyisége is emelkedett. A turizmus így stabil pályán maradt, még a nemzetközi kereslet ingadozása mellett is.
VG
2026.05.05, 08:30
Frissítve: 2026.05.05, 08:59

Mérsékelt, de továbbra is pozitív pályán maradt a magyar turizmus 2026 márciusában: a vendégforgalom és a bevételek is nőttek, miközben egyre élesebb különbség rajzolódik ki a belföldi és a külföldi kereslet alakulása között. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint közel 1,2 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, ahol összesen 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek el, ami 0,6, illetve 0,9 százalékos növekedést jelent éves alapon.

Fotó: Starkelstag

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma valójában 0,9 százalékkal csökkent, miközben a vendégéjszakák száma stagnált, ami arra utal, hogy a turizmus lendülete lassulhat. A forgalom döntő része továbbra is a kereskedelmi szálláshelyeken koncentrálódik, ahol a vendégek 74 százaléka jelent meg, és számuk 3,4 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a magán- és egyéb szálláshelyek 6,9 százalékos visszaesést könyvelhettek el.

A belföldi turizmus egyértelműen húzóerő maradt. 

Márciusban 560 ezer hazai vendég 1,2 millió vendégéjszakát töltött el, ami 1,8, illetve 4,1 százalékos növekedést jelent. 

A kereskedelmi szálláshelyeken belül a szállodák dominanciája tovább erősödött: a belföldi vendégek 84 százaléka itt szállt meg, számuk 5,1 százalékkal bővült. Területileg jelentős különbségek látszanak: Gyula és térsége, valamint a Győr–Pannonhalma régiója 15 százalékos növekedést ért el, miközben a Sopron–Fertő térsége 10 százalékos visszaesést szenvedett el. Budapest 12 százalékos bővülése kiemelkedő, miközben a Balaton 2,5 százalékos csökkenést mutatott.

Ezzel szemben a külföldi kereslet gyengébb képet mutat. Az 598 ezer nemzetközi vendég száma 0,6 százalékkal, az általuk eltöltött közel 1,5 millió vendégéjszaka pedig 1,5 százalékkal csökkent éves alapon. Igaz, a szezonálisan kiigazított adatok szerint enyhe, 0,9 százalékos növekedés látszik a vendégszámban, ami arra utal, hogy a visszaesés részben naptárhatásokkal magyarázható. A külföldiek körében is a szállodák dominálnak, ahol 87 százalékuk szállt meg, és számuk 1,6 százalékkal nőtt. Regionálisan Budapest környéke 15 százalékos bővülést mutatott, míg a Pécs–Villány térsége 23 százalékos visszaesést szenvedett el. A fővárosban és a Balatonnál egyaránt enyhe csökkenés volt tapasztalható.

A kínálati oldal továbbra is széles: márciusban összesen 19 362 turisztikai szálláshely működött, ebből 2176 kereskedelmi egység. A szállodák és panziók közül 933, illetve 892 volt nyitva legalább részben a hónap során.

A bevételi adatok ugyanakkor kedvezőbb képet mutatnak, mint a forgalmi mutatók. 

A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 71,2 milliárd forintot ért el, ami 3 százalékos növekedésnek felel meg. 

A Széchenyi-pihenőkártya szerepe tovább erősödött: a kártyabirtokosok 2,4 milliárd forintot költöttek, ami 6,3 százalékos bővülést jelent. 

Az első negyedév összképe összességében pozitív: január és március között közel 3,3 millió vendéget regisztráltak, ami 3,1 százalékos növekedés. A belföldi vendégek száma 3,5, a külföldieké 2,8 százalékkal emelkedett, ami kiegyensúlyozott bővülést jelez. Ugyanakkor a márciusi adatok alapján látható, hogy a növekedés szerkezete változik: a belföldi piac erősödése mellett a nemzetközi kereslet ingadozóbbá vált.

