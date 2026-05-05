Megtorpant az olajárak emelkedése, de senki sem dőlhet hátra – mindenki a Hormuzi-szorosra figyel

Hétfőn gyakorlatilag véget ért a tűzszünet, miután Irán és az Egyesült Államok is támadásokat hajtott végre. Az olajárak ennek ellenére kedden enyhe csökkenéssel nyitottak a hétfői ugrás után.
2026.05.05, 08:48
Frissítve: 2026.05.05, 09:14

A hétfői ugrás után kedd reggel némileg enyhültek az olajárak, miután az előző nap ismét megszólaltak a fegyverek a Perzsa-öbölben, így gyakorlatilag véget ért a korábbi tűzszünet. Donald Trump amerikai elnök vasárnap segítséget ígért a Hormuzi-szoros rossz oldalán rekedt hajók kiszabadítására, ami után Irán támadásokat indított hétfőn mind amerikai hadihajók, mind az Egyesült Arab Emírségekben található Fudzsiarát kikötője ellen.

Az olajárak továbbra is emelkedettek, miután ismét megszólaltak a fegyverek / Fotó: corlaffra / Shutterstock

Az olajárak továbbra is magasan

Utóbbi az Emírségek Hormuzi-szorost elkerülő vezetékének végpontja, így a kikötő működésének zavarai tovább mérsékelhetik a világpiacot elérő kínálatot. Bár az árak kedden némileg visszavonultak, továbbra is emelkedett szinten jártak a reggeli órákban, miután hétfőn nagyot ugrottak. 

A Brent olajfajta hordónkénti ára 1 százalék körüli csökkenés után továbbra is 113 dollár fölött maradt.

Egyelőre az sem világos, hogy ismét tárgyalóasztalhoz ülnek-e az amerikaiak és az irániak, ahogy az április elején kezdődött tűzszünethez való visszatérés is kétséges. A Hormuzi-szoros Perzsa-öböl felőli oldalán rekedt hajók kiszabadítására tett amerikai kísérlet sem járt eddig sikerrel, miközben napról napra mélyül az energiaválság. Mivel a finomítók leállítása és újraindítása hosszadalmas folyamat, számos létesítmény kapacitása visszafogásával igyekszik spórolni a meglévő olajkészleteken. 

Ugyanakkor a feldolgozott termékek, például a kerozin hiánya arra is késztethet egyes finomítókat, hogy átalakítsák termelésüket, és a legnagyobb hiányt mutató termékek gyártására koncentráljanak.

Mindeközben a Bloomberg híradása szerint egyre több tanker távolodik el a Hormuzi-szoros közeléből a támadások után, miközben Irán igyekszik kiszélesíteni az általa ellenőrzött területet.

Energiaválság

