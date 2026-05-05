Javított a hétfői botlás után a Richter, emelkedéssel indult a BUX
Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin hétfőn, miután kiújultak a harcok a Perzsa-öbölben és kilőttek az olajárak. Bár kedden már némileg enyhültek az olajárak az ázsiai kereskedés során, a hangulat nyomott maradt.
Az olajárak enyhülése ugyanakkor hétfő reggel a forint gyengülését is megállította, az euró/forint árfolyam visszakúszott a 364-ös szint alá, miközben egy dollárért több mint 311-et kellett adni a magyar devizából.
Nem állította meg a háború a pesti tőzsdét
Ezek után kedden a Budapesti Értéktőzsde, a BUX részvényindexe 0,37 százalékos erősödés után 134 075,89 ponton nyitott, miután a legnagyobb részvények erősen indították a napot.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A blue chipek teljesítménye vegyesen alakult, hiszen az OTP árfolyama változatlanul, 41 630 forinton nyitott, de aztán felfelé indult az első pillanatokban és a 42 ezer forintos szintet ostromolta.
A magas olajárak ellenére a Mol árfolyama sem változott a nyitást követően, az olajtársaság részvényei 4172 forintot értek a nyitást követő percekben. Ugyanakkor a hétfőn gyenge teljesítményt mutató Richter kedd reggel ledolgozta előző napi veszteségeinek egy részét, a gyógyszercég papírjai több mint 1 százalékos erősödés után ismét elindultak a 13 ezer forintos szint felé.
Közel 0,5 százalékot erősödtek a Magyar Telekom részvényei is, de nyitást követően még a 2500 forintos álomhatár alatt mozgott az árfolyam.