Javított a hétfői botlás után a Richter, emelkedéssel indult a BUX

Az iráni háború kiújulása ellenére optimizmus jellemezte a pesti parkettet kedd reggel. A pesti tőzsdét főként a Richter húzta felfelé, mely az előző nap gyenge teljesítményt nyújtott.
K. B. G.
2026.05.05, 09:10
Frissítve: 2026.05.05, 09:25

Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin hétfőn, miután kiújultak a harcok a Perzsa-öbölben és kilőttek az olajárak. Bár kedden már némileg enyhültek az olajárak az ázsiai kereskedés során, a hangulat nyomott maradt. 

A pesti tőzsdét nem hatotta meg az iráni tűzszünet vége / Fotó: Vémi Zoltán

Az olajárak enyhülése ugyanakkor hétfő reggel a forint gyengülését is megállította, az euró/forint árfolyam visszakúszott a 364-ös szint alá, miközben egy dollárért több mint 311-et kellett adni a magyar devizából.

Nem állította meg a háború a pesti tőzsdét

Ezek után kedden a Budapesti Értéktőzsde, a BUX részvényindexe 0,37 százalékos erősödés után 134 075,89 ponton nyitott, miután a legnagyobb részvények erősen indították a napot.

A blue chipek teljesítménye vegyesen alakult, hiszen az OTP árfolyama változatlanul, 41 630 forinton nyitott, de aztán felfelé indult az első pillanatokban és a 42 ezer forintos szintet ostromolta.

 RICHTER részvény
Árfolyam: 42 360 HUF +730 / +1,72 %
Forgalom: 2 775 150 060 HUF
A magas olajárak ellenére a Mol árfolyama sem változott a nyitást követően, az olajtársaság részvényei 4172 forintot értek a nyitást követő percekben. Ugyanakkor a hétfőn gyenge teljesítményt mutató Richter kedd reggel ledolgozta előző napi veszteségeinek egy részét, a gyógyszercég papírjai több mint 1 százalékos erősödés után ismét elindultak a 13 ezer forintos szint felé.

 RICHTER részvény
Árfolyam: 12 800 HUF +80 / +0,63 %
Forgalom: 592 070 870 HUF
Közel 0,5 százalékot erősödtek a Magyar Telekom részvényei is, de nyitást követően még a 2500 forintos álomhatár alatt mozgott az árfolyam.

