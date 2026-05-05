Putyin most van igazán bajban: nem várt helyen érte súlyos támadás Oroszországot – Kijev megtalálta a gyenge pontot, nem volt irgalom 

Az ukrán erők keddre virradó éjjel nagyszabású rakéta- és dróntámadást indítottak több oroszországi régió ellen, és olyan létesítményeket támadtak, amelyek kulcsfontosságúak Oroszország hadiipara számára – írja a The Kyiv Independent több orosz Telegram-csatornára hivatkozva.

Az ukrán erők több oroszországi régióban is stratégiai jelentőségű célpontokat támadtak meg / Fotó: AFP (képünk illusztráció)

Az ukránok több száz drónt és rakétát lőttek ki Oroszország mélyére

A helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotók és videók alapján nagy tűz keletkezett a csuvasföldi Csebokszáriban működő JSC VNIIR-Progress területén. Ez egy orosz állami intézet, amely olyan precíziós fegyverekhez gyárt alkatrészeket, amelyeket az orosz hadsereg Ukrajna ellen használ.

A létesítmény környékén robbanásokat lehetett hallani, miután légiriadó figyelmeztetett rakétaveszélyre a térségben. Orosz Telegram-csatornák arról írtak, hogy

egy ukrán gyártmányú FP-5 Flamingo rakéta okozott károkat az üzemben. A helyi lakosok később azt is látták, hogy ukrán drónok ismét csapást mérnek a létesítményre.

Oleg Nyikolajev helyi kormányzó szerint a csebokszári támadásban egy ember megsérült.

Ukrajna vezérkara szerint az intézet – amely mintegy 1200 kilométerre fekszik az ukrán határtól – elektronikai hadviselési rendszereket is fejleszt, köztük a Kometa antennarendszereket, amelyek műholdas, rádiós és radarsignálok zavarására szolgálnak.

A Kometa antennát Sahid-típusú drónokban, Iszkander-K manőverező robotrepülőgépekben és irányított légibombák moduljaiban használják – ezek mind olyan precíziós fegyverek, amelyeket Oroszország civil és katonai célpontok támadására vet be Ukrajna-szerte.

Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója is találatot kapott

A délelőtt folyamán az ukrán hadsereg csapást mért a Kirisi olajfinomítóra is. A KINEF néven is ismert finomító Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítója.

A leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko megerősítette a hírt. A NASA tűzfigyelő rendszere, a FIRMS pedig alátámasztotta Drozgyenko állításait, mivel több tüzet is észleltek a finomító környékén.

A kirisi finomító Oroszország három legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, éves feldolgozási kapacitása körülbelül 20–21 millió tonna nyersolaj. A létesítmény Oroszország teljes finomítottolaj-termelésének több mint 6 százalékát adja, beleértve számos olyan kőolajterméket is, például üzemanyagot, amely az ország fegyveres erőit szolgálja ki.