Megszólalt Hernádi Zsolt a NIS-tranzakcióról: félreérhetetlen üzenetet kapott Szerbia a Mol-vezértől – már egy másik időpontról beszélnek, most kell nagyon résen lenni

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató közleményben nyilatkozott arról, hogy a Mol újabb üzenetet kapott, amelyben a szerb kőolajipari vállalat vállalat tudatta, hogy hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy június 6-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

Hernádi Zsolt a Mol–NIS-ügyletről: Optimisták vagyunk! / Fotó: Dömötör Csaba

A Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett közleményben idézték Hernádi Zsoltot, aki ismertette: „Az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattunk a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értünk el. A rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptünk. Optimisták vagyunk, azonban bizonyos feltételeket még a következő hetekben kell véglegesíteni.” A közleményben hangsúlyozta: „Továbbra is úgy véljük, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a régió, illetve konkrétan Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához.”

A határidők bármilyen további meghosszabbítása nemcsak új engedélyeket igényel a NIS operatív munkájához, hanem meghosszabbítja azt az időszakot is, amely alatt ez a vállalat gyakorlatilag szükségállapotban működik. Az államnak viszont nem tetszik ez a helyzet. Különösen azért, mert képviselői hetek óta azt állítják, hogy nem tudnak megegyezni a Mollal a jövőbeni kölcsönös kapcsolatokról. És ezek elsősorban a pancsovai finomító kapacitását érintik, de néhány más feltételt is, amelyeket Szerbia kisebbségi tulajdonosként az érdekei védelmében kíván betartani – teszi hozzá már a szerb Forbes.

A portál szerint az új dátum hozhat végre megállapodást, ellenkező esetben vagy a határidő újabb meghosszabbítása és egy újabb amortizációs kör következik, vagy a NIS a tavaly év végi helyzetbe kerülhet.

Új határidő, hosszabbítást kapott a Mol

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, Szerbiának értesítést küldtek arról, hogy a Mol kéthetes hosszabbítást kapott a Gazpromnyefttyel folytatott tárgyalásokra a kőolajipari vállalat orosz tulajdoni hányadának megvásárlásáról. Az új határidő június 6. Dubravka Dedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter csütörtökön az Instagram-oldalán közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az Aleksandar Vucic elnök vezette szerb kormány párhuzamosan folytatja a Mollal zajló részvényesi megállapodásról szóló tárgyalásokat is. Dedovic Handanovic elismerte, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor hozzátette: a cél egy tartós megoldás megtalálása és Szerbia állami érdekeinek védelme.