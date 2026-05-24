Megszólalt Hernádi Zsolt a NIS-tranzakcióról: félreérhetetlen üzenetet kapott Szerbia a Mol-vezértől – már egy másik időpontról beszélnek, most kell nagyon résen lenni
Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató közleményben nyilatkozott arról, hogy a Mol újabb üzenetet kapott, amelyben a szerb kőolajipari vállalat vállalat tudatta, hogy hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy június 6-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.
A Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett közleményben idézték Hernádi Zsoltot, aki ismertette: „Az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattunk a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értünk el. A rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptünk. Optimisták vagyunk, azonban bizonyos feltételeket még a következő hetekben kell véglegesíteni.” A közleményben hangsúlyozta: „Továbbra is úgy véljük, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a régió, illetve konkrétan Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához.”
A határidők bármilyen további meghosszabbítása nemcsak új engedélyeket igényel a NIS operatív munkájához, hanem meghosszabbítja azt az időszakot is, amely alatt ez a vállalat gyakorlatilag szükségállapotban működik. Az államnak viszont nem tetszik ez a helyzet. Különösen azért, mert képviselői hetek óta azt állítják, hogy nem tudnak megegyezni a Mollal a jövőbeni kölcsönös kapcsolatokról. És ezek elsősorban a pancsovai finomító kapacitását érintik, de néhány más feltételt is, amelyeket Szerbia kisebbségi tulajdonosként az érdekei védelmében kíván betartani – teszi hozzá már a szerb Forbes.
A portál szerint az új dátum hozhat végre megállapodást, ellenkező esetben vagy a határidő újabb meghosszabbítása és egy újabb amortizációs kör következik, vagy a NIS a tavaly év végi helyzetbe kerülhet.
Új határidő, hosszabbítást kapott a Mol
Mint arról a Világgazdaság beszámolt, Szerbiának értesítést küldtek arról, hogy a Mol kéthetes hosszabbítást kapott a Gazpromnyefttyel folytatott tárgyalásokra a kőolajipari vállalat orosz tulajdoni hányadának megvásárlásáról. Az új határidő június 6. Dubravka Dedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter csütörtökön az Instagram-oldalán közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az Aleksandar Vucic elnök vezette szerb kormány párhuzamosan folytatja a Mollal zajló részvényesi megállapodásról szóló tárgyalásokat is. Dedovic Handanovic elismerte, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor hozzátette: a cél egy tartós megoldás megtalálása és Szerbia állami érdekeinek védelme.
A korábbi tárgyalási engedély csütörtökön, május 22-én járt le. Az orosz Gazpromnyefty és a magyar Mol közötti egyeztetéseket az amerikai Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) felügyelete mellett folytatják.
Mi forog kockán?
A NIS tulajdonosi szerkezete az elmúlt hónapokban egyre nagyobb figyelmet kap, mivel az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók következtében az orosz érdekeltségeknek ki kell vonulniuk az érintett vállalatokból. Az amerikai OFAC 2025. október 9-én szankciókat vetett ki a NIS-re, mivel annak többségi orosz tulajdonrésze van.
Ennek elkerülésére a Gazpromnyefty tárgyalásokba kezdett a Mollal a részesedése eladásáról. A Gazpromnyefty 44,9, a Gazprom pedig 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban, míg a szerb állam közel 30 százalékot tart kézben. Január 19-én a Mol csoport bejelentette, hogy aláírta a Gazpromnyefttyel kötött kötelező érvényű keretmegállapodás főbb rendelkezéseit a NIS 56,15 százalékos részesedésének megszerzéséről.
A Mol azóta is a legfőbb vevőjelöltnek számít, és márciusban kapott engedélyt az OFAC-tól a tárgyalások május 22-ig történő folytatására – most pedig újabb kéthetes haladékot nyert. Az orosz fél egyelőre nem nyilatkozik részletekről. Belgrádnak a megállapodás kulcsfeltétele a pancsovai olajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése és az ország üzemanyag-ellátásának biztonsága.
Szerbia emellett azt szorgalmazza, hogy a Mol vállalja át azokat a kötelezettségeket, amelyeket a NIS korábban vállalt, és amelyek az ország szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ha a Mollal folytatott tárgyalások zátonyra futnak, Belgrád maga is pályázhat az orosz részesedés megvásárlására.