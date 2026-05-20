Nagyon rossz hírt kapott a Mol, kútba eshet a hatalmas üzlet – „ez a dolog nem megy jól”

Komoly veszélybe kerülhet a Mol egyik legfontosabb regionális terjeszkedési terve, miután Aleksandar Vucic szerb elnök nyíltan elismerte: egyre kisebb az esély arra, hogy határidőre megállapodás szülessen a szerbiai NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének felvásárlásáról. A szerb államfő szerint a tárgyalások „nem mennek jól”, miközben péntekig kellene lezárni azt az ügyletet, amely kulcsszerepet játszana abban, hogy a NIS megszabaduljon az amerikai szankciók nyomásától.

Ha a megállapodás elbukik, az nemcsak a Mol balkáni stratégiáját érintheti érzékenyen, hanem a teljes szerb energiaellátás körül újabb bizonytalanságot okozhat. Aleksandar Vucic arról beszélt Belgrádban, hogy egyáltalán nem optimista az ügylet sikerével kapcsolatban. A szerb elnök a Bloomberg szerint konkrétan úgy fogalmazott:

„ez a dolog a Mollal nem megy jól, nem halad jól”.

Hozzátette ugyan, hogy továbbra sem zárják ki a megállapodás lehetőségét, de egyre inkább úgy tűnik, hogy a május 22-i amerikai határidő tarthatatlanná válhat.

A helyzet azért különösen kényes, mert a NIS Szerbia egyetlen olajfinomító vállalata, így az ügylet kudarca közvetlenül érintheti az ország energiaellátását is. A Mol számára pedig nem egyszerű pénzügyi befektetésről van szó: a szerb piac megszerzése jelentősen erősítené regionális pozícióját, miközben a vállalat az elmúlt években folyamatosan építette jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

Vucic jelezte azt is, hogy Szerbia újabb haladékot vagy „megértést” kérhet az amerikai Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatalától (OFAC), hogy az országot ne érje büntetés olyan helyzet miatt, amelyet Belgrád szerint nem saját hibájából nem tudott rendezni. Ez arra utal, hogy a szerb vezetés már készül arra a forgatókönyvre is, hogy a tranzakció a kijelölt határidőig nem zárul le.

Belgrádban nem csak a Mol van asztalon

Egyre világosabban látszik, hogy a Molnak nemcsak az amerikai szankciós határidővel kell versenyt futnia, hanem azzal is, hogy Belgrád egyre több alternatív forgatókönyvet kezd előkészíteni a NIS jövőjére. Zorana Mihajlovic volt szerb energiaügyi miniszter kedden már nyíltan arról beszélt: ha nem sikerül megállapodni a magyar olajvállalattal, akkor maga a szerb állam is ajánlatot tehet az orosz tulajdonrész megvásárlására. Ez azért fontos fordulat, mert

eddig Belgrád inkább közvetítőként és politikai háttértámogatóként jelent meg az ügyben, most viszont már potenciális vevőként is felbukkanhat.

A volt miniszter szerint Szerbia számára a legfontosabb kérdés a pancsovai finomító teljes kapacitású működésének fenntartása, mivel ez alapvetően meghatározza az ország üzemanyag-ellátását és gazdasági stabilitását. Belgrád ezért minden körülmények között biztosítani akarja, hogy a NIS működése zavartalan maradjon, függetlenül attól, ki szerzi meg végül az orosz részesedést. Mihajlovic arra is utalt, hogy Szerbia már a tárgyalások elején jelezte: szükség esetén maga is kész belépni vevőként az ügyletbe.