Budapest az olcsósági verseny élmezőnyében, egy jóléti állam az örök vesztes

Áprilisban az európai bruttó lakossági végfelhasználói árak az áram esetén hatalmas szórással ugyan, de átlagosan nagyjából stabilak voltak, a gázárak viszont már átlagosan is nőttek mintegy 5 százalékkal. Eltérő alakulásuk magyarázata elsősorban az, hogy abba a piac – vagyis magának a terméknek az árváltozása, a villamos energia körülbelül 51 százalékban szól bele a tarifának, a gáz esetében mintegy 49 százalékban.

Az átlagfogyasztás rendszere beavatkozási lehetőséget kínál / Fotó: Csomor Ádám

Szabályozás kontra piac

A fennmaradó 49, illetve 51 százalékos hányadért a nemzeti fiskális és szabályozási elemek felelősek az elosztási tarifákon, az energiaadókon és az áfán keresztül – magyarázza havi elemzésében a finnországi VaasaETT. Ebből adódik, hogy az energiaválság miatt jelentősen nőtt az átlagos energiakomponens súlya az uniós fővárosok lakossági egységáraiban, most pedig esett.

Hozzátehetjük, hogy szabályozói beavatkozás – a rezsicsökkentés – áll amögött is, hogy az Európai Unión belül Magyarországon a legolcsóbb az áram és a gáz a háztartások számára, így volt ez még az energiaválság idején is. (Ennek árát az adófizetők a rezsivédelmi alapon keresztül fizették meg.) Teljes európai összevetésben azonban Kijev a negatív árrekorder, de Ukrajnában nem visszatértek a szocialista években alkalmazott hatósági árképzéshez, hanem el sem szakadtak tőle.

Az alacsony ukrán lakossági tarifák éppen most, májustól kerülhetnek veszélybe amiatt, hogy Ukrajna áramrendszere már az ukrán törvények szerint is az uniós ENTSO-E hálózat részévé vált, mert ezzel Ukrajna vállalta, hogy belföldön is piaci árakat fog alkalmazni. Az eddigi közlések szerint azonban a lakossági tarifák maradnak. Mint emlékezetes, a balti országok tavalyi ENTSO-E csatlakozása kapcsán is felmerült az aggodalom, hogy elszállnak a lakossági áramárak, de ez nem történt meg. A Baltikum esetében egyébként nem az árképzés változása, hanem az a feltételezés váltotta ki egyesekben a félelmet, hogy az orosz áramrendszerről történő leválás miatt bizonytalan lesz maga az ellátás is.

A rezsicsökkentés marad, de nem érinthetetlen

A szabályozói beavatkozás mindazonáltal 2022 augusztusában lazított a hazai rezsicsökkentésen. Az átlagfogyasztás akkor bevezetett intézménye csak adott mennyiségű áram, illetve gáz felhasználását engedi meg rezsicsökkentett áron, az afeletti tételért már egy magasabb, de szintén hatósági árat kell fizetni. Érdekesség, hogy ez a megoldás sokkal jobban bünteti a gáz túlfogyasztását, mint a gázét. Ezzel a gázhasználat mérséklésére és alternatív fűtési módok bevetésére ösztönöz. Ez igencsak kívánatos környezetvédelmi szempontból, de az ország gázimportfüggése csökkentése érdekében is.