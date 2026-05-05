Autentikus görög ízeket ígérő étteremláncot mentettek meg az összeomlástól

A korábbi tulajdonosok nemrég még csődgondnok kijelölését kezdeményezték a The Real Greek görög és mediterrán étteremnél, ami a csőd megelőzésére irányuló lépésként gyakran a fizetésképtelenség előszobájának tekinthető. Ez komoly aggodalmat keltett a lánc jövőjével kapcsolatban, felmerült a teljes megszűnés lehetősége is. Ezt követően azonban a Karali Group – amely tavaly év végén vásárolta fel a mintegy 70 éttermet üzemeltető Cote Brasserie hálózatot – ajánlatot tett az egységek többségének átvételére – írja az Origo.

Megmenekült a görög ételeket kínáló, a brit piacon működő étteremlánc / Fotó: Unsplash

A görög ételeket kínáló lánc egységeinek nagyja megmenekült

A The Real Greek éttermeinek többsége így megmenekül, bár nem mindegyik: az új tulajdonos több helyszínt bezár a brit piacon, köztük a spitalfieldsi, a Westfield London bevásárlóközpontban működő, a dulwichi, a bristoli, a Strand környéki, a solihulli, a gloucesteri, valamint a glasgow-i és edinburgh-i egységeket.

A Fulham Shore vezérigazgatója, Marcel Khan szerint a vendéglátóipar tartós nyomás alatt áll. A költségek emelkedése és a kedvezőtlen fiskális környezet továbbra is hátrányosan érinti az Egyesült Királyságban működő vállalkozásokat a nemzetközi versenytársakhoz képest, ami még a növekedni képes cégek számára is komoly kihívásokat jelent.

Khan úgy véli, a „megelőző” csődeljárás és az azt követő értékesítés stabilabb alapokat teremthet a Karali Group számára, miközben a Fulham Shore a Franco Manca pizzalánc fejlesztésére és annak jelentős növekedési lehetőségeire koncentrálhat.

A The Real Greeket 1999-ben alapították Londonban azzal a céllal, hogy hangulatában és kínálatában Görögországot idézze meg: kék-fehér dizájn, közvetlen légkör, valamint olyan ételek jellemzik, mint a hummusz vagy a muszaka. Az éttermek közel fele Londonban található, a többi Anglia más részein és Skóciában működik. A legfrissebb pénzügyi adatok szerint a vállalat működési vesztesége elérte a 3,6 millió fontot.

A japán tulajdonos közleménye megerősítette azokat az iparági figyelmeztetéseket is, amelyek szerint a brit vendéglátóipar egyre nehezebb helyzetben van. A növekvő adók, energiaárak és munkaerőköltségek együttesen rontják a működési környezetet. Ezt jól mutatja az is, hogy a Fulham Shore nemrég bejelentette: átszervezés keretében a Franco Manca lánc mintegy 70 étterméből 16-ot bezár az Egyesült Királyságban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.