Bikaerős lett a forint: a dollárra és az euróra is köröket ver a hazai fizetőeszköz

Az iráni háború fejleményeire és a sorozatban érkező vállalati gyorsjelentésekre figyelnek kedden a piacok. A tegnapi pesszimizmust követően sokkal derűlátóbbak a befektetők, noha érdemi pozitív fejlemény nem történt a közel-keleti konfliktusban. Az orosz–ukrán fronton ugyanakkor pár napos fegyverszünetről sikerült megállapodni. A pesti tőzsde ebben a környezetben tartja a lépést Nyugat-Európával, és a forint is lendületesen erősödik délután.

A hazai fizetőeszköz erősödéssel indította a napot, a délelőtti menetelést követően pedig a nap második felének elején újabb lendületet talált a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése 0,8 százalékkal került lejjebb délután fél három óráig, a közös európai pénzt 362,3 forinton váltják.