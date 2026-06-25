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Rossz hírt kaptak a budapestiek: órákra leáll az egyik fővárosi metró

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Terezett karbantartás miatt nem jár majd a 2-es metró. A BKK tájékoztatása szerint csak vasárnap kell a pótlóbuszos megoldásra számítanunk.
VG
2026.06.25, 07:57
Frissítve: 2026.06.25, 07:58

Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró június 28-án, vasárnap délelőtt – jelentette be közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

M2-es metró BKK, közlekedés
Előre szólt a BKK: vasárnap rövidebb szakaszon jár majd a 2-es metró / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint vasárnap 0 óra és 12 óra között a 2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Puskás Ferenc Stadion között közlekedik, az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között pedig M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. A tervek szerint azonban déltől már a teljes vonalon közlekedik majd a metró.

Újabb CAF-villamosokkal gyarapodott a BKK budapesti járműflottája

A 2292-es és a 2293-as pályaszámú CAF-villamosok forgalomba állása tovább bővíti Budapest korszerű és alacsonypadlós villamosflottáját. Az új járművek a fővárosi közösségi közlekedés folyamatos fejlesztésének részei: jelentősen növelik az utazási komfortot, támogatják az esélyegyenlőség érvényesülését, valamint hozzájárulnak a környezetbarát és energiahatékony városi közösségi közlekedés erősítéséhez – tájékoztatott a BKK.

A villamosok a korábban megrendelt, összesen 51 darabos CAF-flotta részei, amelynek további elemei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. A következő járművek már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak, így a fővárosban közlekedők hamarosan újabb korszerű villamosokkal találkozhatnak.

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