Újabb CAF-villamosokkal gyarapodott a budapesti járműflotta
A 2292-es és a 2293-as pályaszámú CAF-villamosok forgalomba állása tovább bővíti Budapest korszerű és alacsonypadlós villamosflottáját. Az új járművek a fővárosi közösségi közlekedés folyamatos fejlesztésének részei: jelentősen növelik az utazási komfortot, támogatják az esélyegyenlőség érvényesülését, valamint hozzájárulnak a környezetbarát és energiahatékony városi közösségi közlekedés erősítéséhez - tájékoztatott a BKK.
A korábban megrendelt CAF-flotta részei
A villamosok a korábban megrendelt, összesen 51 darabos CAF-flotta részei, amelynek további elemei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. A következő járművek már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak, így a fővárosban közlekedők hamarosan újabb korszerű villamosokkal találkozhatnak.
A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya 40 százalék fölé emelkedik. Az új CAF-villamosok forgalomba állítását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg:
- a gyártást követő tesztelés,
- a gyártói műszaki ellenőrzések,
- a próbafutások,
- a megrendelői szemlék,
- valamint az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatok teljesítése után állhatnak forgalomba az új szerelvények.
Ennek része az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a műszaki ellenőrzések sorozata is.
Ezeken a vonalakon bővülhet az alacsonypadlós flotta
A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így
- az 1-es,
- a 3-as,
- a 17-es,
- a 19-es,
- a 42-es,
- az 50-es,
- az 56-os,
- az 56A
- és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF-villamosok száma, sőt a 100. január végi forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak CAF-ok közlekednek.
Az összesen 51 db új jármű forgalomba állításával – és az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén – a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.
További infrastrukturális beruházásokra van szükség
Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek bizonyos infrastrukturális beruházások, többek között az áramellátás fejlesztése, a vonali és végállomási átépítések, valamint a kocsiszíni kiszolgálás bővítése. A tervezett beruházások biztosítanák:
- az alacsonypadlós villamossal még nem kiszolgált vonalak fejlesztését;
- további peronok akadálymentesítését, valamint
- a kocsiszínek teljes körű felkészítését az új járművek tárolására és karbantartására.
A BKK már aláírta a szerződést Ferencváros kocsiszín fejlesztésének tervezésére, 2026 januárjában pedig feltételes közbeszerzést hirdetett Angyalföld kocsiszín fejlesztésének tervezésére. Márciusban feltételes szerződést kötött Száva kocsiszín bővítésének és korszerűsítésének tervezésére, továbbá feltételes közbeszerzést írt ki a 24-es villamos végállomásainak fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatokra.