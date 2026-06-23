Deviza
EUR/HUF354,48 +0,6% USD/HUF311,33 +0,97% GBP/HUF411,35 +0,7% CHF/HUF384,47 +0,85% PLN/HUF82,77 +0,4% RON/HUF67,55 +0,4% CZK/HUF14,65 +0,57% EUR/HUF354,48 +0,6% USD/HUF311,33 +0,97% GBP/HUF411,35 +0,7% CHF/HUF384,47 +0,85% PLN/HUF82,77 +0,4% RON/HUF67,55 +0,4% CZK/HUF14,65 +0,57%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 788,92 -0,51% MTELEKOM2 736 -1,75% MOL3 770 -1,27% OTP44 820 -0,22% RICHTER11 930 +0,59% OPUS369 +0,54% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 840 -1,86% BUMIX9 311,86 +0,07% CETOP4 644,66 +0,14% CETOP NTR2 935,63 -1,15% BUX138 788,92 -0,51% MTELEKOM2 736 -1,75% MOL3 770 -1,27% OTP44 820 -0,22% RICHTER11 930 +0,59% OPUS369 +0,54% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 840 -1,86% BUMIX9 311,86 +0,07% CETOP4 644,66 +0,14% CETOP NTR2 935,63 -1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

CAF
közösségi közlekedés
villamos

Újabb CAF-villamosokkal gyarapodott a budapesti járműflotta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Utasforgalomba állt a két új CAF-villamos. A járművek a műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően kezdhették meg a közlekedést. A járműbeszerzés az IKOP_PLUSZ-1.1.0-23-2025-00012 azonosító számú, „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” című projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával; a vissza nem térítendő támogatás összege 54,15 milliárd forint.
VG
2026.06.23, 11:15

A 2292-es és a 2293-as pályaszámú CAF-villamosok forgalomba állása tovább bővíti Budapest korszerű és alacsonypadlós villamosflottáját. Az új járművek a fővárosi közösségi közlekedés folyamatos fejlesztésének részei: jelentősen növelik az utazási komfortot, támogatják az esélyegyenlőség érvényesülését, valamint hozzájárulnak a környezetbarát és energiahatékony városi közösségi közlekedés erősítéséhez - tájékoztatott a BKK.

Két új CAF-villamos érkezett
Két új CAF-villamos érkezett/Fotó: BKK

A korábban megrendelt CAF-flotta részei

A villamosok a korábban megrendelt, összesen 51 darabos CAF-flotta részei, amelynek további elemei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. A következő járművek már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak, így a fővárosban közlekedők hamarosan újabb korszerű villamosokkal találkozhatnak.

A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya 40 százalék fölé emelkedik. Az új CAF-villamosok forgalomba állítását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg:

  •  a gyártást követő tesztelés, 
  • a gyártói műszaki ellenőrzések,
  •  a próbafutások, 
  • a megrendelői szemlék, 
  • valamint az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatok teljesítése után állhatnak forgalomba az új szerelvények.

Ennek része az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a műszaki ellenőrzések sorozata is.

Ezeken a vonalakon bővülhet az alacsonypadlós flotta

A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így 

  • az 1-es, 
  • a 3-as, 
  • a 17-es, 
  • a 19-es, 
  • a 42-es, 
  • az 50-es, 
  • az 56-os,
  •  az 56A 
  • és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF-villamosok száma, sőt a 100. január végi forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak CAF-ok közlekednek.

Az összesen 51 db új jármű forgalomba állításával – és az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén – a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.

További infrastrukturális beruházásokra van szükség

Az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek bizonyos infrastrukturális beruházások, többek között az áramellátás fejlesztése, a vonali és végállomási átépítések, valamint a kocsiszíni kiszolgálás bővítése. A tervezett beruházások biztosítanák:

  • az alacsonypadlós villamossal még nem kiszolgált vonalak fejlesztését;
  • további peronok akadálymentesítését, valamint
  • a kocsiszínek teljes körű felkészítését az új járművek tárolására és karbantartására.

A BKK már aláírta a szerződést Ferencváros kocsiszín fejlesztésének tervezésére, 2026 januárjában pedig feltételes közbeszerzést hirdetett Angyalföld kocsiszín fejlesztésének tervezésére. Márciusban feltételes szerződést kötött Száva kocsiszín bővítésének és korszerűsítésének tervezésére, továbbá feltételes közbeszerzést írt ki a 24-es villamos végállomásainak fejlesztéséhez szükséges tervezési feladatokra.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu