Azonnali hatállyal kirúgta Magyar Péter Orbán Viktor egyik legfontosabb emberét – már meg is találta az utódját
Azonnali hatállyal felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) monitoring bizottságának éléről Magyar Péter miniszterelnök – írta a 24.hu.
A döntés a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból derült ki.
A két testület irányítását csütörtöktől Szabó Mátyás, a vidék- és településfejlesztési minisztérium vidék- és területfejlesztési államtitkára veszi át.
Czunyiné Bertalan Juditot még 2024 áprilisában nevezte ki Orbán Viktor a monitoring bizottságok élére. A politikus korábban közoktatásért felelős államtitkárként is dolgozott, legutóbb pedig Navracsics Tibor irányítása alatt, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkáraként tevékenykedett.
A volt államtitkár neve a közelmúltban ismét reflektorfénybe került, miután Orbán Viktor a Fidesz által létrehozott Védvonal országos vezetőjévé nevezte ki. A kezdeményezés célja a párt szerint az, hogy jogi, emberi és kommunikációs segítséget nyújtson azoknak a Fidesz-szimpatizánsoknak, akik politikai meggyőződésük miatt zaklatásnak vagy más sérelmeknek érzik magukat kitéve.
Czunyiné korábban úgy fogalmazott, hogy nem szabad hagyni, hogy bárkinek azért kelljen „leszegett fejjel járnia”, mert a Fideszre szavazott. Elmondása szerint a Védvonal feladata az lesz, hogy támogatást nyújtson azoknak, akiket lelki bántalmazás, fenyegetés vagy más incidens ér politikai hovatartozásuk miatt.
A mostani személycsere egy újabb vezetőváltás az operatív programokat felügyelő testületek élén a kormányváltást követően.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában az olasz maffia elleni küzdelem példáját állította párhuzamba a magyar politikai rendszer átalakításával. A miniszterelnök bejelentette, hogy elindítják a „tisztítótűz-műveletet”, amelynek célja a gazdasági és politikai korrupció felszámolása, ennek egyik kulcseleme pedig a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása lesz.
Beszédében élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Polt Péter alkotmánybíróvá választott korábbi legfőbb ügyészt és a Kúria vezetését is. Magyar Péter szerint a jogállami intézmények függetlenségét helyre kell állítani, mert álláspontja szerint az elmúlt évtizedekben kiépült korrupciós rendszer csak átfogó intézményi reformokkal számolható fel.