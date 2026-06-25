Azonnali hatállyal kirúgta Magyar Péter Orbán Viktor egyik legfontosabb emberét – már meg is találta az utódját

Azonnali hatállyal felmentette Czunyiné dr. Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) monitoring bizottságának éléről Magyar Péter miniszterelnök – írta a 24.hu.

Czunyiné Bertalan Judit jelenleg a Fidesz Védvonal nevű kezdeményezésének országos vezetője / Fotó: Czunyiné Bertalan Judit / Facebook

A döntés a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból derült ki.

A két testület irányítását csütörtöktől Szabó Mátyás, a vidék- és településfejlesztési minisztérium vidék- és területfejlesztési államtitkára veszi át.

Czunyiné Bertalan Juditot még 2024 áprilisában nevezte ki Orbán Viktor a monitoring bizottságok élére. A politikus korábban közoktatásért felelős államtitkárként is dolgozott, legutóbb pedig Navracsics Tibor irányítása alatt, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkáraként tevékenykedett.

A volt államtitkár neve a közelmúltban ismét reflektorfénybe került, miután Orbán Viktor a Fidesz által létrehozott Védvonal országos vezetőjévé nevezte ki. A kezdeményezés célja a párt szerint az, hogy jogi, emberi és kommunikációs segítséget nyújtson azoknak a Fidesz-szimpatizánsoknak, akik politikai meggyőződésük miatt zaklatásnak vagy más sérelmeknek érzik magukat kitéve.

Czunyiné korábban úgy fogalmazott, hogy nem szabad hagyni, hogy bárkinek azért kelljen „leszegett fejjel járnia”, mert a Fideszre szavazott. Elmondása szerint a Védvonal feladata az lesz, hogy támogatást nyújtson azoknak, akiket lelki bántalmazás, fenyegetés vagy más incidens ér politikai hovatartozásuk miatt.

A mostani személycsere egy újabb vezetőváltás az operatív programokat felügyelő testületek élén a kormányváltást követően.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában az olasz maffia elleni küzdelem példáját állította párhuzamba a magyar politikai rendszer átalakításával. A miniszterelnök bejelentette, hogy elindítják a „tisztítótűz-műveletet”, amelynek célja a gazdasági és politikai korrupció felszámolása, ennek egyik kulcseleme pedig a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal létrehozása lesz.