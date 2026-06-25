Az AI-infrastruktúra csendes nyertese lehet a Johnson Controls

A Johnson Controls (JCl) nem látványos, de stratégiailag egyre fontosabb szereplő: azokat a hűtési, épületautomatizálási, tűzvédelmi és biztonsági rendszereket szállítja, amelyek nélkül a nagy sűrűségű adatközponti infrastruktúra nem tud üzembiztosan működni. Ezen a területen a piac egyik globális vezetőjeként nyújt kiváló példát arra, miként lehet a belső működési hatékonyság növelésével kihasználni az infrastrukturális keresleti boomot.

Johnson Controls: az AI-infrastruktúra csendes nyertese lehet / Fotó: AFP

A Johnson Controls sztori

A Julius Baer friss, júniusi elemzése szerint a vállalatnak az intelligens terméktervezés és a gyártási hatékonyság növelése révén sikerült mintegy 40 százalékkal csökkentenie az új termékek piacra kerülési idejét. Ami az adatközpontok és ipari létesítmények szempontjából még kritikusabb, a JCI a modern tervezési eljárásokkal 25-30 százalékkal mérsékelte az olyan kulcsfontosságú nyersanyagok szükségletét is, mint a réz, az acél és a hűtőközegek.

A keresletnövekedés hatásai a pénzügyi mutatókban is markánsan megmutatkoznak.

A Goldman Sachs elemzése szerint a JCI májusi pénzügyi negyedéves jelentése (F2Q26) a várakozásokat felülteljesítő organikusan növekedést mutatott, amit különösen az amerikai (+7 százalék) és az ázsiai-csendes-óceáni (+13 százalék) régiók teljesítettek jól.

A rendkívül robusztus, 20 milliárd dolláros rekordméretű rendelésállomány szilárd alapot biztosít a menedzsment megemelt eredményvárakozásainak. A menedzsment a kedvező trendek hatására a teljes 2026-os pénzügyi évre vonatkozó EPS-iránymutatását ~4,85 dollárra emelte a korábbi ~4,70 dollárról, ami mintegy 30 százalékos éves növekedést vetít előre.

A Goldman Sachs 12 havi célára 158 dollár, ami a kiadáskori, 2026. május 5-i 144,82 dolláros záróárhoz képest 9,1 százalékos felértékelődési potenciált jelentett. A célár alapja 19,5-ös 2027E/2028E EBITDA-multiplikátor volt. A GS előrejelzéseiben a P/E 2026-ban 30,5, 2027-ben 25,6, 2028-ban 22,8 lehet; az EV/EBITDA 20,6-szorzóról 17,5-szeresre, majd 15,6-szorosra mérséklődik. Ez nem egy olcsó részvény.