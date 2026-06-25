Az AI-infrastruktúra csendes nyertese lehet a Johnson Controls
A Johnson Controls (JCl) nem látványos, de stratégiailag egyre fontosabb szereplő: azokat a hűtési, épületautomatizálási, tűzvédelmi és biztonsági rendszereket szállítja, amelyek nélkül a nagy sűrűségű adatközponti infrastruktúra nem tud üzembiztosan működni. Ezen a területen a piac egyik globális vezetőjeként nyújt kiváló példát arra, miként lehet a belső működési hatékonyság növelésével kihasználni az infrastrukturális keresleti boomot.
A Johnson Controls sztori
A Julius Baer friss, júniusi elemzése szerint a vállalatnak az intelligens terméktervezés és a gyártási hatékonyság növelése révén sikerült mintegy 40 százalékkal csökkentenie az új termékek piacra kerülési idejét. Ami az adatközpontok és ipari létesítmények szempontjából még kritikusabb, a JCI a modern tervezési eljárásokkal 25-30 százalékkal mérsékelte az olyan kulcsfontosságú nyersanyagok szükségletét is, mint a réz, az acél és a hűtőközegek.
A keresletnövekedés hatásai a pénzügyi mutatókban is markánsan megmutatkoznak.
A Goldman Sachs elemzése szerint a JCI májusi pénzügyi negyedéves jelentése (F2Q26) a várakozásokat felülteljesítő organikusan növekedést mutatott, amit különösen az amerikai (+7 százalék) és az ázsiai-csendes-óceáni (+13 százalék) régiók teljesítettek jól.
A rendkívül robusztus, 20 milliárd dolláros rekordméretű rendelésállomány szilárd alapot biztosít a menedzsment megemelt eredményvárakozásainak. A menedzsment a kedvező trendek hatására a teljes 2026-os pénzügyi évre vonatkozó EPS-iránymutatását ~4,85 dollárra emelte a korábbi ~4,70 dollárról, ami mintegy 30 százalékos éves növekedést vetít előre.
A Goldman Sachs 12 havi célára 158 dollár, ami a kiadáskori, 2026. május 5-i 144,82 dolláros záróárhoz képest 9,1 százalékos felértékelődési potenciált jelentett. A célár alapja 19,5-ös 2027E/2028E EBITDA-multiplikátor volt. A GS előrejelzéseiben a P/E 2026-ban 30,5, 2027-ben 25,6, 2028-ban 22,8 lehet; az EV/EBITDA 20,6-szorzóról 17,5-szeresre, majd 15,6-szorosra mérséklődik. Ez nem egy olcsó részvény.
A pénzügyi modell ugyanakkor középtávon kedvező profilt mutat. A Goldman Sachs előrejelzése szerint a bevétel 2025 és 2028 között 23,6 milliárd dollárról 28,7 milliárd dollárra emelkedhet, az EBITDA 4,0 milliárd dollárról 5,8 milliárd dollárra, az EPS pedig 3,76 dollárról 6,35 dollárra nőhet. Mindeközben a nettó adósság/EBITDA 2,4-szeresről 0,8-szorosra csökkenhet. A Julius Baer még hosszabb távon is erős ütemet valószínűsít: 2025-re 3,72 dolláros, 2030-ra 8,06 dolláros korrigált EPS-t becsül, ami a profit megduplázódásának lehetőségét támasztja alá.
A digitális és energetikai infrastruktúra konvergenciája visszafordíthatatlan folyamat. Azok a tőkeerős, innovatív vállalatok, amelyek képesek a fizikai korlátokat technológiai hatékonysággal áthidalni, a következő évtized gazdasági növekedésének az elsőszámú haszonélvezői lesznek.
A Goldman Sachs azonban három kockázati tényezőt is kiemel: a kereskedelmi építőipar visszaesését, a produktivitási és költségcsökkentési lépések alulteljesítését, valamint a vártnál tovább tartó ellátási lánc-zavarokat.
Ezek közül a kereskedelmi építőipari ciklus a legfontosabb, mert a Johnson Controls nem tisztán adatközponti részvény, hanem szélesebb épülettechnológiai ipari vállalat. Egy általános beruházási lassulás tompíthatja az AI-hoz kapcsolódó erős keresletet.
Összességében a Johnson Controls elemzői szemmel inkább pozitív, de nem kockázatmentes story. Az iparág egyik legnagyobb fenyegetése a technológiai ugrásokból fakadó hirtelen elavulás: ha a tervezőknek sikerül olyan új generációs félvezetőket kifejleszteniük, amelyek drasztikusan kevesebb hőt termelnek, vagy ha a folyadékhűtés helyét egy radikálisan új, anyagtakarékosabb megközelítés veszi át, a Johnson Controls jelenlegi nehézipari és hűtési megoldásai részben akár feleslegessé válhatnak.
Ezzel párhuzamosan a piacot a tőkeerős technológiai óriások és a vertikálisan integrált infrastrukturális platformok térnyerése is fenyegeti. Ha a nagyfelhős szolgáltatók (hyperscalers) saját, házon belüli hűtési és épületautomatizálási technológiákat fejlesztenek ki, azzal egy zárt, oligopol piacot hozhatnak létre. Egy ilyen forgatókönyv esetén a független ipari beszállítók könnyen kiszorulhatnak a legjövedelmezőbb megaprojektekből már középtávon is.
De ha az AI-infrastruktúra következő szűk keresztmetszete valóban a hűtés, az épületautomatizálás, a biztonság és az energiahatékony működtetés lesz, akkor a következő időszakban a Johnson Controls a háttérben dolgozó, de tőzsdei értelemben egyre fontosabb nyertesek közé kerülhet.
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Források:
Joe Ritchie, Vikram Bagri, Fiona Ho és Siyuan Wang, Johnson Controls International plc: Strong F2Q26 earnings operational beat; Guidance raised, Goldman Sachs Global Investment Research, 2026. május
Christian Gattiker és a Research Team, Bulls, Bears, and Bytes: Decoupling and Infrastructure Acceleration, Julius Baer, 2026. június