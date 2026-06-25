Már vághatjuk a centit: megvan, melyik nyugati országban működik majd alőször hálózatra kapcsolt SMR

A beszámolók szerint a napokban egy 953 tonnás acél- és betonszerkezetet eresztettek le egy 35 méter mély aknába Kanadában, az ontariói Darlington New Nuclear Project nevá telephelyén, ami az AutoNotion cikke szerint „egy évtizednyi tervezgetés végét” és az új nukleáris technológia gyakorlati megvalósításának kezdetét jelenti. A szerkezet a GE Vernova – korábbi nevén GE Hitachi Nuclear Energy – által tervezett első BWRX-300 moduláris erőmű alaplemeze. A helyszínen összesen négy blokk építését tervezik, egyenként 300 megawatt villamos teljesítménnyel, ami nagyjából 300 ezer háztartás energiaellátására elegendő. Összehasonlításképpen: a Darlington atomerőmű jelenlegi négy hagyományos reaktora egyenként 935 megawatt teljesítményű. A kanadai SMR-projekt lesz az első olyan, amely nyugati országban épül és hálózatra termel.

Kanadában épül a világ első, hálózatra kapcsolt SMR-e (illusztráció)

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2030-ban állhat termelésbe az első SMR

Az ontariói kormány a 20,9 milliárd kanadai dolláros (kb. 4 600 milliárd forintos) projekt támogatásáról azt követően döntött, hogy az Ontario Power Generation (OPG) 2025 áprilisában megkapta az építési engedélyt a Kanadai Nukleáris Biztonsági Bizottságtól. Az első reaktor költségvetése 7,7 milliárd kanadai dollár, amelyből

6,1 milliárd jut magára a blokkra,

további 1,6 milliárd pedig a négy egység által közösen használt infrastruktúrára, például utakra, alagutakra, hűtővíz-vezetékekre és egyéb létesítményekre.

A projekt befejezése után ez lesz az első kereskedelmi célú, hálózati méretű SMR-erőmű a nyugati világban.

Az üzembe helyezést 2030-ra tervezik.

Az Oilprice cikke kitér rá, hogy a darlingtoni beruházás az első olyan SMR-projekt, amelyet egy G7-ország épít meg és kapcsol rá egy jelentős villamosenergia-hálózatra.

Oroszországban és Kínában már működnek kis moduláris reaktorok, Argentínában pedig egy kísérleti projekt építése zajlik. A napokban pedig arról számoltunk be a Világgazdaság oldalán, hogy Svédország SMR-ekkel való ellátására elsőként a Rolls-Royce kapott megbízást.

Távoli, elszigetelt helyszínek energiaellátására alkalmazhatók az SMR-ek

Kanadában az SMR-eket ideális megoldásnak tekintik a hálózattól elszigetelt, távoli helyszínek – például bányák, olajhomok-kitermelő területek – energiaellátására, valamint az északi régiók azon közösségei számára, amelyek jelenleg dízelgenerátorokra támaszkodnak.