Húszezer tengerész és az egész szlovák GDP rekedt a Hormuzi-szoros mögött
Bár a hajóforgalom lassan újraindul a Hormuzi-szoroson keresztül az amerikai-iráni békefolyamat felgyorsulását követően, az Allianz Commercial üzleti kockázati biztosító friss becslése az első, amely most pénzben is kifejezi a Perzsa-öböl térségében több mint 100 napja veszteglő hajók és rakományok értékét az Irán elleni februári csapásokat követően. Az Allianz szerint a szoros „példátlan” lezárása „aggodalmakat kelt a globális tengeri kereskedelem jövőjével kapcsolatban”.
Megváltoztatta a biztosítók hozzáállását a Hormuzi-szoros lezárása
Justus Heinrich, az Allianz tengeri biztosítási üzletágának vezetője a Financial Timesnak jelentésük kapcsán azt mondta, hogy a Hormuzi-szoros lezárása alapvetően megváltoztatta a biztosítók kockázatértékelését a stratégiai tengeri átjárókkal kapcsolatban.
„Korábban mindig csak reális katasztrófa-forgatókönyvekről beszéltünk, most viszont egy valódi katasztrófahelyzettel állunk szemben.
Ez némileg átformálja a tényleges működési kockázatok megítélését: a korábbi 'elméletileg megtörténhet' helyett most már pontosan tudjuk, milyen következményei lehetnek egy ilyen helyzetnek
– fogalmazott.
A konfliktus előtt naponta mintegy 135 hajó haladt át a szoroson, amelyen a világ olaj- és gázszállításának körülbelül egyötöde bonyolódott. A lezárás jelentős zavarokat okozott az energiapiacokon, és a kőolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelte. Az olajár az utóbbi hetekben csökkenésnek indult, a Washington és Teherán közötti előzetes, a béke elvi kereteit rögzítő megállapodás hatására pedig jelenleg a hordónkénti 80 dolláros ár alatt van.
Az Egyesült Államok és Irán között létrejött előzetes békemegállapodás a hajózási társaságok bizalmát is növelte, így az elmúlt héten érezhetően megélénkült a forgalom a szorosban, bár továbbra is van némi bizonytalanság abban, hány hajó halad át naponta az átjárón. A Lloyd’s List Intelligence adatai szerint a június 21-ével zárult héten 69 hajó hagyta el a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül, szemben az előző heti 24-gyel. Ez a legmagasabb heti átkelési szám a konfliktus kezdete óta.
Érdemes azt is megemlíteni, hogy a konfliktus következtében nem csak mintegy 20 ezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben álló hajókon, hanem halálos áldozatai is voltak annak, amikor egy-egy hajó megpróbált átkelni a szoroson.
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) adatai szerint több mint 40 hajót ért rakéta- vagy dróntámadás, miközben 14 tengerész életét vesztette a konfliktus ideje alatt.
Az érintett hajók többsége olajszállító tanker volt.
Rahul Khanna, az Allianz tengeri kockázati tanácsadási részlegének vezetője szerint a biztosító már most is kezel olyan kárigényeket, amelyek a konfliktus során drón- vagy rakétatámadást elszenvedő hajók sérüléseihez kapcsolódnak. Emellett várhatóan olyan igények is érkeznek majd, amelyek gyógyszer- vagy fagyasztott élelmiszer-szállítmányok megromlásából erednek.
A tengerészek többsége még mindig a veszteglő hajókon várakozik
A hajóforgalom fokozatos helyreállása ellenére a szállítmányozási és logisztikai vállalatok arra számítanak, hogy a térség alternatív útvonalai – legyen szó az Ománi-öböl vagy a Vörös-tenger felé nyitott kikötőkről, illetve a szárazföldi szállításról – hosszabb távon is fontos szerepet kapnak.
Több hajózási vállalat vezetője is jelezte, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a Hormuzi-szorost elkerülő útvonalak fejlesztésére, miután Irán bebizonyította, hogy képes ellenőrzést gyakorolni a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi átjárója felett. Például Michael Aldwell, a világ legnagyobb volumenű szállítmányozó vállalatának számító Kuehne+Nagel tengeri logisztikáért felelős ügyvezető alelnöke elmondta: a cég becslése szerint még mindig mintegy 300 ezer TEU-nak (húszlábnyi konténer-egységnek) megfelelő áru rekedt a Perzsa-öbölben, miközben a térségbe vezető és onnan kifelé tartó szárazföldi útvonalak „rendkívüli terhelés alatt állnak”.
Aldwell hozzátette: a Közel-Keletről viszonylag kevés romlandó árut exportálnak, ezért a rakományok többsége vagy továbbra is a hajók fedélzetén maradt, vagy időközben helyi kikötőkben kirakodták.
A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy továbbra a korábban a hajókon rekedt tengerészek nagyja most is a veszteglő hajókon tartózkodik. Ezzel párhuzamosan növekszik azon esetek száma, amikor a tengerészeket magukra hagyják, azaz amikor a hajótulajdonosok nem fizetik ki a béreket, vagy megfelelő ellátás és támogatás nélkül hagyják a személyzetet. Az ilyen esetek száma 2025-ben immár hatodik egymást követő évben emelkedett, és rekordot döntve meghaladta a 6000 esetet.
„A hajózási ágazat egyre nehezebben tudja majd megtartani és toborozni a tengerészeket egy olyan időszakban, amikor az automatizáció és a zöld átállás miatt nő a képzett munkaerő iránti kereslet.
Ez végső soron az ágazat ellenálló képességét és a globális ellátási láncok stabilitását is veszélyeztetheti
– áll a jelentésben.
Az IMO kedden közölte, hogy mintegy 11 ezer tengerész szeretné elhagyni a Perzsa-öböl térségét. A szervezet egy olyan evakuációs folyosót is létrehozott Ománnal együttműködve, amely lehetővé teszi a hajók biztonságos távozását a térségből.
Az áruforgalmi elemzők is a kocázatértékelés átalakulását látják
Nem csak a kockázati biztosítás területén jelentették be az igényt új kockázatértékelési mószerekkel kapcsolatban, levonva a hormuzi válság tanulságait, hanem hasonló igényt fogalmaztak meg az immár adatvezérelt elven dolgozó árupiaci és logisztikai elemzőcégek is. A Kpler néhány napja kiadott értékelésében arról ír, hogy a hormuzi átkelést „jelenleg leghatékonyabban kezelő szervezetek a reaktív incidens-monitorozásról az előretekintő áthaladás-értékelésre váltottak”. Ez a szakmai megfogalmazás azt jelenti, hogy
- a hajók viselkedését kell elsődleges jelzésnek tekinteni,
- nem pedig a politikai vagy diplomáciai bejelentéseket a kockázatatok felmérésekor.
A Kpler szerint ebben a körbe minden olyan adat és információ beletartozik, amely a kockázatokra figyelmeztet. Így például az, ha a hajók a vártnál tovább várakoznak, mielőtt belépnének a szorosba, és az is, ha nem a kijelölt hajózási sávban haladnak.
Különös figyelmet kell fordítani arra, ha a helyadatok jelzése kapcsán bizonytalanság merül fel, még inkább akkor, ha korábban már regisztráltak anomáliákat a helymeghatározási előzményeikben.
A Kpler szerint a hormuzi válság arra mutatott rá, hogy ezen adatokra tekintve nem a hajókövetési technológiában mutatkozik hiányosság, hanem a rendelkezésre álló adatok és az értékelő szervezetek által a felhasználásukra létrehozott keretrendszerek között van eltérés. Ezt pedig fedésbe kell hozni az új kockázatértékelési módszerek kidolgozásához. Erre példaként említik, hogy a március 1-től május 19-ig tartó időszakban mindössze a megfigyelt hajók 6,4 százaléka haladt Hormuz térségében azon az útvonalon, amely az IMO által megadott útvonalsémára illeszkedik.