Veszik a Mol és a Richter részvényeit, a forint óvatosan kezdte a napot

Javult a nemzetközi befektetői hangulat csütörtök reggel, amit az amerikai-iráni tárgyalásokról érkező hírek is támogattak. A pozitív irányt az ázsiai tőzsdék emelkedése és az amerikai határidős indexek erősödése is tükrözi.

Felfelé vette az irányt a pesti tőzsde, a forint kisebb elmozdulást mutat / Fotó: Vémi Zoltán

A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX minimális,0,1 százalékos emelkedéssel, 138 966 ponton indította a napot. A magyar blue chip papírok vegyesen rajtoltak,

az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 45 210 forintra ereszkedett,

a Mol 0,7 százalékkal 3 696 forintra drágult,

a Richter kurzusa 0,3 százalékkal 12 040 forintra kapaszkodott fel,

a Magyar Telekom pedig 0,4 százalékkal 2 720 forintra ereszkedett.

A közel-keleti helyzet fejleményei mellett kora délután két fontos gazdasági mutató is érkezik majd az Egyesült Államokból, az első negyedéves tengerentúli GDP-adat és a PCE maginfláció alakulása is piacmozgató hatású lehet.

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A devizapiacon csendesen, kisebb elmozdulásokkal indult a nap, a forint megpihent az előző napok jegybanki üzenetáradatát követően. A reggel közzétett, gyenge hazai foglalkoztatottsági adat sem ingatta meg túlzottan az árfolyamot.

Az euró jegyzése minimálisen, 0,05 százalékkal csökkent a tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam 355,4 forintnál jár cikkünk írásakor.