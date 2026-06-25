Ezt nem láttuk jönni: Donald Trump látványosan hízelgett Zelenszkijnek, miközben a németeket jól leszúrta –„Adjatok nekünk egy kis csókot. De ők nemet mondtak”

Az amerikai elnök ismét bírálta Németországot, miközben a korábbiaknál jóval elismerőbben beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről. Az elnök Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott washingtoni találkozója előtt arról beszélt, hogy csalódott a német kormány iráni konfliktussal kapcsolatos álláspontja miatt.

Donald Trump ismét bírálta Németországot / Fotó: AFP

Donald Trump szerint az Egyesült Államok jelentős összegeket fordít az Európában, köztük Németországban állomásozó amerikai csapatok fenntartására, miközben Berlin nem nyújtott kellő támogatást Washingtonnak az Iránnal kapcsolatos helyzetben.

Az amerikai elnök azt is mondta, hogy segítséget kért a német kormánytól, de azt nem kapta meg.

Azt kértem tőlük: adjanak nekünk egy kis lökést, egy kis csókot – de nemet mondtak

– fogalmazott. Friedrich Merz német kancellár nevét ugyanakkor nem említette.

A Der Spiegel cikke szerint a találkozón ugyanakkor meglepően pozitívan nyilatkozott Volodimir Zelenszkijről. Trump szerint az ukrán elnök bátran védi országát, és az ukrán hadsereg jól helytáll az orosz agresszióval szemben. Ez jelentős hangnemváltást jelent ahhoz képest, hogy Trump korábban többször is bírálta Zelenszkijt, sőt februárban a Fehér Házban tartott találkozójukon nyilvánosan is éles szóváltás alakult ki közöttük.

A nyilatkozatot sokan annak jeleként értékelik, hogy Washington álláspontja ismét közeledhet Ukrajnához. Már a júniusi G7-csúcson is látható volt némi változás: Trump akkor támogatta az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását, és felszólította Moszkvát egy békemegállapodás megkötésére.

A NATO számára kedvező jelzés lehet Trump hangnemének változása a július elején Ankarában rendezendő NATO-csúcs előtt, amelyre Volodimir Zelenszkij is meghívást kapott. A csúcstalálkozót ugyanakkor továbbra is beárnyékolja az Egyesült Államok és több európai szövetséges közötti feszültség, különösen az iráni konfliktus és a védelmi kiadások kérdésében.

Mark Rutte a washingtoni tárgyalásokon igyekezett meggyőzni az amerikai elnököt arról, hogy a NATO-tagállamok jelentősen növelték védelmi kiadásaikat. A főtitkár egy szemléltető ábrával is bemutatta a tagországok beruházásait, hangsúlyozva, hogy több európai szövetséges – köztük Németország – teljesítette az Egyesült Államok felé vállalt kötelezettségeit.