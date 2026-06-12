Megúszta a fagyot a magyar cseresznye, de a szép szemű gyümölcsért idén is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni

A tavalyi súlyos fagykárok után idén némileg kedvezőbb képet mutat a magyar cseresznyeszezon: a tavaszi fagyok ezúttal nem vitték el tömegesen a termést. A vásárlók így július elejéig találkozhatnak friss hazai cseresznyével a piacokon, de az árak között hatalmas lehet a különbség: a kisebb szemű cseresznye jóval olcsóbb, a nagy, ropogós, válogatott cseresznye viszont továbbra is prémiumterméknek számít.

A jó évjáratok 10–12 ezer tonnás cseresznye termésétől az idei szezon is jócskán elmaradhat / Fotó: ZSOCC

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) piaci körképe szerint idén közepes cseresznyetermés várható Magyarországon. A szakmai becslések alapján 6–8 ezer tonna gyümölcs kerülhet piacra, ami lényegesen jobb eredmény lenne a tavalyi 2–3 ezer tonnás termésnél. A jó évjáratok 10–12 ezer tonnás szintjétől ugyanakkor az idei szezon is elmaradhat.

A kedvezőbb helyzet fő oka, hogy a cseresznyeültetvények jelentős része az idén kevésbé fagykárosodott térségekben található. A korai fajtáknál ugyan több helyen volt terméskiesés, a késői fajták esetében viszont a szakemberek a közepesnél nagyobb mennyiséget sem tartják kizártnak. A szezon május 20–25. körül indult, a kései fajták pedig várhatóan július elejéig biztosítanak hazai kínálatot.

A cseresznye is megsínylette az aszályt

A fagy helyett idén inkább az aszály okoz gondot, különösen az öntözetlen ültetvényekben. A kevés csapadék miatt sok helyen kisebb maradt a gyümölcs, miközben a piac kifejezetten a nagyobb, 28 milliméter feletti, de még inkább a 32 millimétert meghaladó szemeket keresi. Ez azért fontos, mert a méret közvetlenül megjelenik az árban is: a kisebb, kevésbé látványos cseresznyét jóval nehezebb jó áron eladni.

A vásárlók ezt a piacokon is érezhetik. A friss piaci adatok alapján a kisebb szemű, másodosztályú cseresznye már jóval alacsonyabb áron is megjelenhet, míg az első osztályú, szebb gyümölcsért jelentősen többet kell fizetni. A nagy, válogatott, extra méretű cseresznye a legdrágább kategóriába tartozik: a nagybani piacon is akár több ezer forintos kilogrammonkénti árat érhet el, a fogyasztói piacokon és zöldségeseknél pedig a prémium minőség ára könnyen 3000–4500 forint közé kerülhet - derül ki az Agrárközgazdasági Kutatóintézet adataiból.