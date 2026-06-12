Megúszta a fagyot a magyar cseresznye, de a szép szemű gyümölcsért idén is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni
A tavalyi súlyos fagykárok után idén némileg kedvezőbb képet mutat a magyar cseresznyeszezon: a tavaszi fagyok ezúttal nem vitték el tömegesen a termést. A vásárlók így július elejéig találkozhatnak friss hazai cseresznyével a piacokon, de az árak között hatalmas lehet a különbség: a kisebb szemű cseresznye jóval olcsóbb, a nagy, ropogós, válogatott cseresznye viszont továbbra is prémiumterméknek számít.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) piaci körképe szerint idén közepes cseresznyetermés várható Magyarországon. A szakmai becslések alapján 6–8 ezer tonna gyümölcs kerülhet piacra, ami lényegesen jobb eredmény lenne a tavalyi 2–3 ezer tonnás termésnél. A jó évjáratok 10–12 ezer tonnás szintjétől ugyanakkor az idei szezon is elmaradhat.
A kedvezőbb helyzet fő oka, hogy a cseresznyeültetvények jelentős része az idén kevésbé fagykárosodott térségekben található. A korai fajtáknál ugyan több helyen volt terméskiesés, a késői fajták esetében viszont a szakemberek a közepesnél nagyobb mennyiséget sem tartják kizártnak. A szezon május 20–25. körül indult, a kései fajták pedig várhatóan július elejéig biztosítanak hazai kínálatot.
A cseresznye is megsínylette az aszályt
A fagy helyett idén inkább az aszály okoz gondot, különösen az öntözetlen ültetvényekben. A kevés csapadék miatt sok helyen kisebb maradt a gyümölcs, miközben a piac kifejezetten a nagyobb, 28 milliméter feletti, de még inkább a 32 millimétert meghaladó szemeket keresi. Ez azért fontos, mert a méret közvetlenül megjelenik az árban is: a kisebb, kevésbé látványos cseresznyét jóval nehezebb jó áron eladni.
A vásárlók ezt a piacokon is érezhetik. A friss piaci adatok alapján a kisebb szemű, másodosztályú cseresznye már jóval alacsonyabb áron is megjelenhet, míg az első osztályú, szebb gyümölcsért jelentősen többet kell fizetni. A nagy, válogatott, extra méretű cseresznye a legdrágább kategóriába tartozik: a nagybani piacon is akár több ezer forintos kilogrammonkénti árat érhet el, a fogyasztói piacokon és zöldségeseknél pedig a prémium minőség ára könnyen 3000–4500 forint közé kerülhet - derül ki az Agrárközgazdasági Kutatóintézet adataiból.
Ez azt jelenti, hogy a pultoknál nagyon nagy szórással találkozhatnak a vásárlók. A kisebb szemű, kevésbé tetszetős gyümölcs olcsóbb lehet, de aki nagy, fényes, sötétpiros, ropogós cseresznyét keres, annak idén is mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A közvetlen termelői értékesítés és a szedd magad akciók olcsóbb alternatívát jelenthetnek, ezeknél azonban a vásárlónak jellemzően kompromisszumot kell kötnie: vagy utaznia kell érte, vagy saját magának kell leszednie a gyümölcsöt.
Ezekkel a kihívásokkal állnak szemben a termelők
A kínálatban a magyar nemesítésű Carmen, valamint a termelők körében elterjedt Kordia és Regina is fontos szerepet játszik. A váaásrlók elsősorban a nagy méretű, fényes, kemény húsú, ropogós cseresznyét keresik. Vagyis nem elég, ha nagyobb a termés: az igazán jó árat a kiváló küllemű és méretű gyümölcs éri el.
A termelők számára a legnagyobb kihívás, hogy a cseresznye rendkívül érzékeny gyümölcs.
- A májusi-júniusi időjárás döntően befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét.
- A túl kevés csapadék apróbb gyümölcsöt eredményez,
- a hirtelen érkező eső viszont repedést okozhat.
- Ezért egyre nagyobb jelentősége van az öntözött, fagyvédett, jéghálóval és esővédő fóliával ellátott ültetvényeknek.
Ezek az intenzív ültetvények stabilabb árualapot adhatnak, de a beruházási költségük magas. A klímaváltozás miatt ugyanakkor egyre kockázatosabb olyan ültetvényekre alapozni, ahol nincs öntözés, nincs fagyvédelem, és nincs védekezési lehetőség a jég vagy a hirtelen lezúduló csapadék ellen.
Magyarországon Pest vármegye számít a legfontosabb cseresznyetermő térségnek, a teljes termés mintegy negyedét innen adják. Jelentősebb ültetvények vannak még Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Zala, Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyében is.
A cseresznye betakarítása különösen munkaigényes. A gyümölcs nem utóérő, ezért csak teljes érettségben lehet szedni, ráadásul egyszerre, rövid idő alatt kell leszedni és piacra vinni. A szüret kézzel történik, így a munkaerőhiány évről évre komoly gondot jelent az ágazatban.