Átmeneti védelmet kapnak a devizahitelesek – életbe lépett az új törvény
Szerdán hatályba lépett az a törvény, amely felfüggeszti a folyamatban lévő devizahiteles pereket és az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó végrehajtásokat – derült ki az Országgyűlés hivatalos lapjából.
Időt kaptak a devizahitelesek
A Magyar Közlönyben kedden megjelent jogszabály ezt a következőképpen indokolja:
„Az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni a még folyamatban lévő perek felfüggesztéséről, és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.”
Ez azt jelenti, hogy szerdától devizahiteles ügyekben megtiltják a kilakoltatásokat, végrehajtásokat és az árveréseket.
A devizahiteles ügyek rendezésével összefüggő törvényjavaslatot Hantosi István és Melléthei-Barna Márton Tisza Párt-képviselők nyújtották be. Az indítványuk célja az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatának elősegítése volt. A javaslat ennek érdekében kezdeményezte a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint az ilyen ügyekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások ideiglenes felfüggesztését.
A törvényjavaslatot az Országgyűlés a hét elején szavazta meg, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azonnal ellátta kézjegyével, így tudták már kedden kihirdetni.
A devizahitelesek ügye nem tud véget érni, újabb forduló következik, és még mindig nincs nyugvópont
A devizahitelesek problémája a 2000-es évek óta velünk van, sokan sokféleképpen próbálták meg megoldani, teljes körű, végleges megoldást azonban nem sikerült rá találni – írta részletes tájékoztatójában a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda.
Az ügyvédek úgy látják, hogy nem ez a törvény az, ami a devizahiteles szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményét önmagában rendezi, csupán megakadályozza a további felesleges kártételt azzal, hogy a folyamatban lévő pereket felfüggeszti és megtiltja, hogy a folyamatban lévő végrehajtásokban érdemi végrehajtási cselekményt foganatosítsanak.
Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, az Országgyűlésben a héten számos kérdéskörrel foglalkoztak, köztük az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentésével.
A Tisza Párt törvényjavaslata szerint a képviselői alapilletmény az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosáról 1,8-szeresére csökkentették, vagyis a jelenlegi 2 millió 182 ezerről 1,3 millió forintra.
A változás nemcsak a parlamenti képviselőket érinti, hanem egy sor állami vezető bérét is, mivel azok a képviselői alapilletményhez vannak kötve.