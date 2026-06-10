Megkezdte a termelést Magyarország legújabb óriásgyára: 600 ezer elektromos autót lát el évente – ezt még a kínaiak is megirigyelhetik

Megkezdődött a tömeggyártás az EcoPro BM Hungary Zrt. debreceni üzemében, ahol lítiumion-akkumulátorokhoz szükséges katódanyagokat állítanak elő – közölte a társaság. A dél-koreai EcoPro csoport első európai gyártóbázisán május 18-án kezdődött a tömeggyártás – tudatták.

Fotó: EcoPro BM Hungary Zrt.

A közlemény szerint a mintegy 44 hektáron elterülő komplexum három technológiai egység integrált működésére épül: az EcoPro BM a katódanyag gyártást végzi, az EcoPro Innovation a lítium feldolgozásáért felel, míg az EcoPro AP ipari oxigént és nitrogént állít elő.

Az üzem éves gyártási kapacitása jelenleg 54 ezer tonna, amely megközelítőleg 600 ezer elektromos jármű ellátásához elegendő. A beruházás hosszú távon meghatározó szerepet játszik az európai akkumulátoripar fenntartható fejlődésében – emelték ki.

A közleményben kitértek arra, hogy a vállalat működésének egyik pillére a környezetvédelem. A létesítmény tervezése és üzemeltetése során minden folyamatot a lehető legalacsonyabb ökológiai lábnyom elérésének szempontjai szerint alakították ki, rendszereiket a technológiai fejlődéshez igazodva folyamatosan fejlesztik és korszerűsítik. Példaként említették, hogy a levegővédelem érdekében modern HEPA szűrőket szereltek fel, ezzel is csökkentve a kibocsátás mértékét. A munkavállalók egészségének védelmében a gyártás szigorúan kontrollált környezetben zajlik – húzták alá.

A Debrecenben létrehozott gyár alapkövét 2023-ban tették le a város déli gazdasági övezetében, majd 2025 végén adták át a létesítményt. A 280 milliárd forint beruházással megvalósult üzem 630 embernek ad munkát.