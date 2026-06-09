Társadalmi egyeztetésre bocsátották a Pénzügyminisztérium rendelettervezetét a települési önkormányzatok 2025-ös helyi iparűzésiadó-többlete után keletkező befizetési kötelezettségének mértékéről a kormany.hu-n. A dokumentum szerint a fizetési kötelezettséget 2026. június 30-ig kell teljesíteniük az önkormányzatoknak.

Kármán Andrásék közzétették, fizetni kell: megjelent a lista, Borsod vezet, Budapest megúszta / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A táblázatban közölt adatok alapján sem Budapestnek, sem a kerületeknek nincs fizetési kötelezettségük. A fizetendő összeg nagysága alapján két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település vezeti a listát,

Kazincbarcika 787 millió,

Berente 469 millió forinttal.

Két Pest megyei település következik:

Vecsés és Ecser egyenként mintegy 185 millió forinttal.

A befizetési kötelezettség 202 települést érint a Budapesten kívüli 830-ból.

Még 2025 novemberében Nagy Márton vezetésével született meg az a döntés, hogy Budapestnek és más nagyobb városoknak nulla forintot kell fizetniük helyi iparűzésiadó-bevételi (hipa) többletük után. Az akkori döntés szerint Budapest egésze, valamint Pécs és Kecskemét nem tartoztak fizetési kötelezettséggel, de néhány fővárosi kerület igen.

Az akkori legnagyobb összegű hozzájárulást Dunaharaszti fizeti, amelynek több mint 1,3 milliárd forintot kellett átutalnia a Versenyképes Járások Program részeként. Ez az összeg országos viszonylatban is kiemelkedő volt, és jól mutatta, hogy a Pest megyei iparváros az elmúlt években az ország egyik legerősebb helyi gazdaságává vált. A Versenyképes Járások Program korábbi indoklása szerint az ilyen jellegű forráselosztás célja, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkenjenek, és a nagyobb ipari központok bevételeiből a fejlesztési források igazságosabban oszoljanak el.