A Magyar Közlönyben közzétett friss rendelet szerint novemberben ismét befizetési kötelezettség vár számos magyar önkormányzatra a helyi iparűzésiadó-bevételük (hipa) többlete után. Nagy Márton döntése szerint Budapestnek és más nagyobb városoknak nulla forintot kell fizetniük. Az elvonás a Versenyképes Járások Program részeként történik, melyet Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tavaly jelentett be.

Megjelent Nagy Márton döntése, Budapestnek nulla forintot kell fizetnie / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A mostani kifizetéseket Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter rendelete határozta meg, a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben. A program célja, hogy a fejlettebb, iparűzésiadó-bevétellel rendelkező önkormányzatok hozzájáruljanak a hátrányosabb helyzetű járások fejlesztéséhez.

Budapest nem fizet, több kerület viszont igen

A Közlönyben szereplő adatok szerint Budapest egésze, valamint Pécs és Kecskemét ezúttal nem tartozik befizetési kötelezettséggel. Ezzel szemben több fővárosi kerület jelentős összeget fizet be a központi kasszába:

I. kerület: 249 094 380 forint

II. kerület: 439 406 725 forint

V. kerület: 102 226 054 forint

VII. kerület: 100 832 318 forint

A fővárosi kerületek közül tehát a II. kerület a legnagyobb befizető, több mint 439 millió forinttal, ami jelzi, hogy a magasabb iparűzésiadó-bevételű területek komoly részvállalást kapnak a program finanszírozásából.

Kisebb települések, meglepően nagy összegekkel

A listán azonban meglepő nevek is feltűnnek. Több vidéki, kis lélekszámú településnek is tetemes összeget kell befizetnie, elsősorban a helyi ipari tevékenységek miatt.

Sellye: 376 457 826 forint

Kétújfalu: 493 837 963 forint

Királyegyháza: 307 034 887 forint

Ezek a települések jellemzően ipari üzemeknek vagy gyáraknak adnak otthont, így adóbevételeik messze meghaladják a lakosságszámukból következő átlagot. A befizetések célja, hogy ezekből a többletekből a fejletlenebb térségek is részesülhessenek.

A legnagyobb összegű hozzájárulást ezúttal Dunaharaszti fizeti, amelynek több mint 1,3 milliárd forintot kell átutalnia a program részeként. Ez az összeg országos viszonylatban is kiemelkedő, és jól mutatja, hogy a Pest megyei iparváros az elmúlt években az ország egyik legerősebb helyi gazdaságává vált. A Versenyképes Járások Program korábbi indoklása szerint az ilyen jellegű forráselosztás célja, hogy a területi egyenlőtlenségek csökkenjenek, és a nagyobb ipari központok bevételeiből a fejlesztési források igazságosabban oszoljanak el.