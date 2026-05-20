Deviza
EUR/HUF361,14 -0,14% USD/HUF311,33 -0,09% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF394,17 -0,24% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF69,04 -0,28% CZK/HUF14,85 -0,11% EUR/HUF361,14 -0,14% USD/HUF311,33 -0,09% GBP/HUF417,01 -0,13% CHF/HUF394,17 -0,24% PLN/HUF84,88 -0,26% RON/HUF69,04 -0,28% CZK/HUF14,85 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 377,06 -0,3% MTELEKOM2 626 -1,07% MOL4 020 -1% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 340 -0,32% OPUS309,5 +2,91% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 173,91 -1,07% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 824,11 +0,46% BUX131 377,06 -0,3% MTELEKOM2 626 -1,07% MOL4 020 -1% OTP40 800 +0,22% RICHTER12 340 -0,32% OPUS309,5 +2,91% ANY7 820 +0,9% AUTOWALLIS150,5 -0,33% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 173,91 -1,07% CETOP4 506,93 +0,77% CETOP NTR2 824,11 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mezőgazdaság
ukrán gabona
ukrán gabonabehozatal betiltása
Tisza
import
Fidesz

Rendkívüli bejelentést tett a Fidesz, azonnal lépett a Tisza helyett: Gulyás Gergely kiállt a nyilvánosság elé az ukrán gabona botránya miatt – "Ebből egyszer már baj volt"

Súlyos helyzet alakult ki, de a kormány nem reagált. A Fidesz nem várt tovább és megtette az első lépést, hogy sürgősen rendezni lehessen a helyzetet. A rendezetlen hátterű ukrán mezőgazdasági termékek szabadon áramolhatnak be az országba, és egyelőre nem világos, Magyar Péterék fel kívánnak-e lépni ez ellen, és ha igen, mire várnak.
Hecker Flórián
2026.05.20, 11:55
Frissítve: 2026.05.20, 12:14

Azonnal lépett a Fidesz a kedden kipattant botrány miatt. Kiderült ugyanis, hogy fű alatt a Tisza-kormány feloldotta az ukrán gabona eddigi tilalmát, így a szállítmányok már egy hete beérkezhetnek Magyarországra.

Fidesz, GULYÁS Gergely
Fidesz: azonnal lépett a Tisza helyett, rendkívüli bejelentést tett Gulyás Gergely / Fotó: Bruzák Noémi

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Többek között az a rendelet sincs már hatályban,

amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.

Az Agroinform.hu cikke szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint húsz termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint a

  • búza,
  • kukorica,
  • napraforgómag,
  • repcemag,
  • liszt,
  • baromfihús,
  • tojás.
    A sor még hosszan folytatható. A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a Nébihhez (ez eddig is előírás volt, érkezzen az áru bármely országból).

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát.

Fidesz: azonnal lépett a Tisza helyett, rendkívüli bejelentést tett Gulyás Gergely

Ahhoz képest, hogy milyen fajsúlyos ügyről van szó – hiszen alapjaiban érinti az élelmiszer-biztonságot, illetve a magyar gazdák megélhetését –, a Tisza-kormány egyáltalán nem beszél a kérdésről.

Ezt elégelte most meg a Fidesz, és állt ki a nyilvánosság elé. A javaslatukat Gulyás Gergely frakcióvezető ismertette.

„A Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátványai” – kezdte szerdai bejelentését a közösségi médiában. Rámutatott, hogy a kormány most például elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását.

A Fidesz-frakció ezért a mai napon az Országgyűléshez benyújt egy olyan törvényjavaslatot, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát. Ez május 13-ig így volt, azóta a kormány egy rendelettel ezt hatályban tarthatta volna, de mind ez ideig késlekedett, ezért ma az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra.

„Ebből egyszer már volt baj, ez egyszer már a magyar agrárpiacon komoly válsághelyzetet idézett elő, amikor az Európai Unió kényszerítette ezt ránk. Akkor teljes egyetértés volt Magyarországon abban, hogy ezt nem szabad megengedni. A jó minőségű magyar termékeket védeni kell” – fogalmazott.

Ennek érdekében a lehető leghamarabb dönteni kell arról – vagy a kormánynak, vagy az Országgyűlésnek –, hogy ezt a tilalmat újra vezesse be. „Facebook- és Netflix-kormányzás helyett végre érdemi cselekvést várunk a kormánytól” – zárta bejelentkezését Gulyás Gergely.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.