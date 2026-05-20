Rendkívüli bejelentést tett a Fidesz, azonnal lépett a Tisza helyett: Gulyás Gergely kiállt a nyilvánosság elé az ukrán gabona botránya miatt – "Ebből egyszer már baj volt"

Azonnal lépett a Fidesz a kedden kipattant botrány miatt. Kiderült ugyanis, hogy fű alatt a Tisza-kormány feloldotta az ukrán gabona eddigi tilalmát, így a szállítmányok már egy hete beérkezhetnek Magyarországra.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet, és ezzel együtt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Többek között az a rendelet sincs már hatályban,

amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát.

Az Agroinform.hu cikke szerint a most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint húsz termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából, mint a

búza,

kukorica,

napraforgómag,

repcemag,

liszt,

baromfihús,

tojás.

A sor még hosszan folytatható. A veszélyhelyzet lejártával az új Országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg, de az ukrán termékek tilalma nem tartozott közéjük. Csupán az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a Nébihhez (ez eddig is előírás volt, érkezzen az áru bármely országból).

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) szerint a magyar gazdák érdekében szükség van az új jogszabály kiegészítésére, törvénybe foglalva az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalmát.

Fidesz: azonnal lépett a Tisza helyett, rendkívüli bejelentést tett Gulyás Gergely

Ahhoz képest, hogy milyen fajsúlyos ügyről van szó – hiszen alapjaiban érinti az élelmiszer-biztonságot, illetve a magyar gazdák megélhetését –, a Tisza-kormány egyáltalán nem beszél a kérdésről.

Ezt elégelte most meg a Fidesz, és állt ki a nyilvánosság elé. A javaslatukat Gulyás Gergely frakcióvezető ismertette.

„A Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátványai” – kezdte szerdai bejelentését a közösségi médiában. Rámutatott, hogy a kormány most például elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását.

A Fidesz-frakció ezért a mai napon az Országgyűléshez benyújt egy olyan törvényjavaslatot, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát. Ez május 13-ig így volt, azóta a kormány egy rendelettel ezt hatályban tarthatta volna, de mind ez ideig késlekedett, ezért ma az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra.