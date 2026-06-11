Leállt a gyártás az autóipari óriásvállalat magyarországi gyárában – eddig bírták a dolgozók, egy hetet kaptak a cégvezetők

A pécsi telephelyen tartott múlt pénteki kétórás figyelmeztető sztrájk után csütörtökön a székesfehérvári telephelyen tartottak kétórás munkabeszüntetést a dolgozók a Hanon Systems Hungary Kft.-nél – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a munkabeszüntetést követően az MTI-t.

Eredménytelen tárgyalások után újabb figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hanon Systems munkavállalói / Fotó: Löffler Péter

László Zoltán kiemelte, hogy fegyelmezetten, jó hangulatban telt a két óra, a mintegy 400 munkavállaló 92 százaléka nem vette fel reggel a munkát. Megjegyezte, a dolgozók elszántak, amit jelez, hogy nemcsak a három műszakos munkarendben foglalkoztatott fizikai állomány, hanem az irodában dolgozók is részt vettek a sztrájkban.

Közölte, a munkabeszüntetésre azért volt szükség, mert eredménytelen volt a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti egyeztetés, amelyen az országban három telehelyen működő vállalat dolgozói számára egységesen 10 százalékos béremelést szeretnének elérni. A dolgozók elfogadhatatlannak tartják ugyanis, hogy a 2025-ben végrehajtott 3 százalékos béremelés után 2026-ra

a munkáltató 4 százalékos béremelést ígért, és azt is csak részben hajtotta végre magyarországi telephelyein.

László Zoltán arról is beszélt, hogy ha a munkáltató nem lép, nem ül le velük tárgyalni, vagy nem teljesíti a követeléseiket, akkor folytatják tovább, és a következő lépés egy nyolcórás, egész műszakot felölelő munkabeszüntetés lehet. Megemlítette, hogy egy hetet adtak a cégvezetésnek, aztán a pécsi és a fehérvári telephely összes tisztségviselőjét megkérdezve döntenek a folytatásról.

Közel kétezer embert foglalkoztat a Hanons Sytems

A dél-koreai autóipari beszállító magyarországi tevékenységéről három éve tett bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miszerint a cégcsoport 43 milliárd forint értékű beruházással 250 munkahelyet teremt Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. A beruházást az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta.

A Hanons Sytems a cégcsoport honlapja szerint világszerte több mint 20 ezer főt alkalmaz félszáz telephelyen Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és a Dél-afrikai Köztársaságban.