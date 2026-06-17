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Lefelé vette az irányt az OTP, húzza magával a pesti tőzsdét – a forint folytatja erősödését, de ehhez a Fednek is lesz pár szava

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Kisebb mínusszal rajtolt a pesti tőzsde szerdán, az OTP húzza le a hazai piacot. A forint jó formában kezdte a napot, a devizapiacon kivárhatnak a befektetők az amerikai jegybank esti kamatdöntése előtt.
K. T.
2026.06.17, 09:11
Frissítve: 2026.06.17, 09:11

Kisebb csökkenéssel indult a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén, a forint pedig további erősödéssel próbálkozik, összességében azonban egyelőre nem látszik nagy elmozdulás az eszközárakban, a befektetők kivárhatnak a Fed esti kamatdöntése előtt.

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Kisebb csökkenéssel indult a nap a pesti tőzsdén, az OTP lefelé, a Mol felfelé vette az irányt, a forint erősödéssel próbálkozik / Fotó: Móricz Sabján Simon

a BUX index 0,1 százalékkal, 138 620 pontra fordult le kilenc órakor. A magyar blue chipek közül 

  • az OTP 0,7 százalékkal 44 070 forintra ereszkedett,
  • a Mol kurzusa 0,4 százalékkal 3902 forintra emelkedett,
  • a Richter árfolyama 0,6 százalékkal 11 980 forintra pattant,
  • a Magyar Telekom papírjai pedig 0,7 százalékkal 2724 forintra drágultak.

Európában ma a kereskedés kezdetén nem számíthatunk nagy elmozdulásra. A befektetőket a nap során kivárás jellemezheti, hiszen mindenki a ma esti Fed kamatdöntést és az utána következő sajtótájékoztatót várja. Itt Kevin Warsh, a Fed új elnöke fogalmazhatja meg gondolatait és új prognózisokat is közöl a testület – írják reggeli piaci hírlevelükben az OTP elemzői.

Az iráni béketervről esetlegesen kiszivárgó új információk mellett a brit inflációs adatok, valamint a tengerentúli kiskereskedelmi adatokra figyelnek a kereskedők, a nap legfontosabb eseménye magyar idő szerint este nyolc óra után kezdődik. Az amerikai jegybank ekkor ismerteti kamatdöntését.

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 A piac nem vár elmozdulást az irányadó, 3,5-3,75 százalékos kamatsávban, a Kevin Warsh vezette Fed fontos üzeneteket küldhet a piacoknak.

Arra számítunk, hogy Warsh nem fektet majd nagy hangsúlyt a jövőbeli iránymutatásra, hanem inkább a kamatpolitikát és az inflációt illetően a türelmet fogja szorgalmazni – ami a piaci árakhoz képest inkább lazító irányvonalat jelent

 – ismertette várakozását a Reutersnek Xiao Cui, a Pictet Wealth Management vezető közgazdásza.

Amennyiben Warsh nyitottságot mutat a kamatemelések lehetőségére, azt héja üzenetként értelmezheti a piac a szakértő szerint. 

A forint a tegnapi kulcsszint letörését követően további erősödéssel próbálkozik szerda reggel, amiben a friss hazai béradatok is támogatják a hazai fizetőeszközt.

Az euróval szemben 0,1 százalékot javított a magyar pénz, a kurzus a tőzsdenyitás előtt átvitte a 349 forintos szintet is, kilenc órára azonban 349,1 forintra emelkedett vissza a jegyzés.

EUR / HUF árfolyam
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A dollár ugyancsak 0,1 százalékkal lett olcsóbb, a kersztárfolyam 300,7 forinton jár cikkünk írásakor.

USD / HUF árfolyam
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Éves
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A régiós devizákhoz képest is kisebb erősödés látszik, a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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