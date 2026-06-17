Ilyet se látunk minden nap: a Tisza-kormány bejelentette, hogy folytatja, amit Orbán Viktorék megkezdtek – Magyarország új, 127 kilométeres olajvezetéket épít

Nem mindennapi napirendi pontra került sor kedden az Országgyűlésben. A Tisza-kormány a magyar-szlovák államhatárt keresztező új szénhidrogén-vezeték építéséről referált annak kapcsán, hogy a két ország közötti együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája zajlott.

Tisza-kormány: bejelentették, hogy folytatják, amit Orbán Viktor megkezdett / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Ennek során szólalt fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki kisebb meglepetésre a még az előző Orbán-kormányzat által kötött egyezmény jelentőségét hangsúlyozta.

Ez jó lépés a megfelelő irányba, a kormány meggyőződése, hogy erre a vezetékre szükség van

– jelentette ki, majd a törvényhozás támogatását kérte a javaslathoz. Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ország sikeressége az energiaellátás biztonságában is mérhető, hiszen ez a jövő szempontjából rendkívül fontos mutató az ország mozgásteréről és a gazdaság biztonságáról szól.

Szerinte egyetlen észszerű szabály van: minél több lehetősége van egy országnak, annál nagyobb a szuverenitása, annál nagyobb az energiabiztonsága. A miniszter az energiabiztonság javításának gazdaságos, praktikus, kivitelezhető megoldásaként beszélt a megállapodás által támogatott fejlesztésekről.

Tisza-kormány: bejelentették, hogy folytatják, amit Orbán Viktor megkezdett

Kapitány István ugyanakkor kritikát is megfogalmazott. Az elmúlt években jelentősen megváltozott az európai energiapolitika, miközben szerinte az előző kormányzat csak fokozta Magyarország energetikai kitettségét, és 60 százalékról 90 százalék fölé növelte az Oroszországból érkező energiahordozók arányát.

Ez ebben az időszakban nem egy megfelelő irány

– szögezte le. De ezt követően a tárgyalt megállapodást azon kis energiapolitikai örökség részeként említette, amit jó szívvel visz tovább a kormány, amely minden szomszédos álammal hasonló koordinációra és együttműködésre törekszik.

Magyarország új olajvezetéke lehetővé teszi, hogy

Százhalombatta és az Ipolyság között új csőrendszert alakítsanak ki,

amely összekötheti a Mol és a Slovnaft finomítóját egy 127 kilométeres, nemzetközi léptékben is jelentősnek számító beruházás eredményeként.

Ráadásul a beruházást a magyar szénhidrogéncég finanszírozza.

A kétirányú csővezetékkel a szállítás során komoly szén-dioxid-terhelést válthatnak ki.

Úgy növeljük az ország ellátásbiztonságát, hogy az nem terheli a magyar adófizetőket - jegyezte meg ennek kapcsán a miniszter. Azt is mondta, hogy a beruházás nem csupán fontos fejlesztési lehetőség, de tükrözi és erősíti a visegrádi együttműködés mindhárom célkitűzését, azaz a versenyképesség, a biztonság és a regionális kapcsolatok erősítését, így az elsőre technikainak tűnő javaslat stratégiai jelentőséggel bír.