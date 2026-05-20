Elképesztő mértékben felszöktek a bérek, tele pénztárcával érkeztek választani a magyarok
2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset pedig 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 609 000, a nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot ért el, 10,7, illetve 13,2 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán.
2026. március:
A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.
A rendszeres bruttó átlagkereset
- a vállalkozásoknál 703 100,
- a költségvetésben 708 300,
- a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki,
8,9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.
A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.
A reálkereset 9,3 százalékkal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8 százalékos növekedése mellett.
A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
Ebben a magyarországi gyárban akar most mindenki dolgozni: 1,25 millió forintot keres egy összeszerelő munkás
Megszületett a bérmegállapodás az Audi Hungaria Zrt gyárában– tudta meg a Kisalföld márciusban.
Az Audi Hungaria 2026-ban egy egyszeri 1 millió forintos kifizetést biztosít munkatársai számára, két részletben történő kifizetéssel. 2027-ben, további egyszeri 550.000 forintos kifizetést nyújt a munkáltató. 2026-ban nincs alapbéremelés, 2027-ben a vállalat 3,2 százalékos béremelést biztosít, a cafeteria a következő két évre megállapított összege 600.000-600.000 forintra emelkedett.
A vállalat jelentős béremeléseket valósított meg az elmúlt tíz évben, ennek köszönhetően, információink szerint, az autógyártó bérszínvonala már eddig is 30 százalékkal meghaladta a magyarországi vállalatok bérszínvonalát – értesült róla a Kisalföld.
A vállalat vezetői már mintegy egy éve arról beszélnek, hogy szükséges az Audi Hungaria költségeinek csökkentése, hiszen az autóiparban a verseny évről évre élesebb. A Volkswagen Konszern és az Audi márka jelenlegi, különösen nehéz helyzetében bízunk benne, hogy a 2026-ra vonatkozó 0 százalékos alapbéremelés segít abban, hogy a régió legnagyobb vállalata meg tudja őrizni versenyképességét a Volkswagen Konszernen belül.
Akárhogy is, a Kisalföld információi szerint
- egy Audiban dolgozó szereldei munkás, aki 15 éve a vállalat alkalmazottja, éves jövedelme havi bontásban elérheti a bruttó 1.250.000 forintot,
- míg egy szintén 15 éve az Audinál dolgozó mérnök bére (szintén havi bontásban) a bruttó 1.750.000 forintot.
Úgy tudni, ezen felül a vállalt minden évben prémiumot is fizetett a munkavállalóinak.
