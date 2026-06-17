Fordítva hajtunk az autópályán? Míg világszerte nőnek a kötvényhozamok, idehaza óriási esésen vannak túl

A hazai kötvénypiac kapcsán az elmúlt hetekben kicsit úgy érezhettük magunkat, mintha az autópályára fordítva hajtottunk volna fel és szembe megyünk az autóáradattal. Míg világszerte kamatemelésekre, magas és növekvő hozamkörnyezetre, az infláció gyorsulására lehet számítani, addig Magyarországon normalizálódni látszik az infláció, a kötvényhozamok óriási esésen vannak túl, a jegybankunk pedig ugyan óvatosan, de kamatcsökkentésekbe kezdhet.

Az MNB-nek mielőbb lépnie kellene, csökkentenie kell az irányadó kamatot. A kötvényhozamok hatalmasat estek / Fotó: Ladóczki Balázs

Kedvezően alakult a májusi infláció idehaza

A hazai (májusi) inflációs adat jelentősen elmaradt a piaci várakozástól, 2,2 százalék várt szinthez képest az éves árindex 1,8 százalékra süllyedt. Ez a meglepetést okozó, vártnál alacsonyabb pénzromlás vélhetően segíti a hazai monetáris tanács tagjait a kamatcsökkentés folytatásában, hiszen az infláció várható gyorsulását követően is a ráta a jegybanki tolerancia sávban, a célérték alatt marad 2026-ban.

A kedvező árindex-változáshoz hozzájárult az erős forint, az élelmiszerek árcsökkenése és a szolgáltatások mérsékeltebb átárazódása is.

A jövőképet árnyalja és felfelé mutató kockázatot jelent ugyanakkor az iráni háború esetleges elhúzódása és a hazánkban bevezetett különböző, árat befolyásoló intézkedések, ársapkák kivezetése.

Jegybanki vélemények szerint, az árrésstopok régóta velünk vannak, hozzájuk szoktak már a piaci szereplők, így kivezetésüknek már nem lesz mérhető hatása az inflációra.

A választásokat követően tartósan és erőteljesen csökkent az országkockázati prémiumunk is, március közepe óta a hozamgörbe több mint 2 százalékkal tolódott lefelé. Kiemelve a 10 éves futamidejű kötvényünket, elmondhatjuk, hogy három hónap alatt 15 százalék extra árfolyamnyereséget tudhat magáénak az a befektető, aki ilyen kötvényt tartott a portfóliójában.

Minél hosszabb lejárattal rendelkezik egy kötvény, annál kockázatosabb, ám a hozamcsökkenés a hosszú kötvények esetében fejti ki a legnagyobb pozitív hatást.

Kétszer is csökkentette az állampapírok kamatát az ÁKK

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 1 hónapon belül másodszor csökkentette a lakosság kedvenc fix kamatozású kötvényének kamatszintjét lépésenként 50 bázisponttal, 7 százalékról 6 százalékra, de még így is jelentős pozitív reálkamatra számíthat a befektető. A lakossági kamatok is árulkodnak a hozamcsökkenő trendről.