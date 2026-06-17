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pénzügy
Revolut
készpénzfelvétel

Hatalmas kedvezményt hirdettek ki Magyarországra az ingyenes készpénzfelvételről: kétmilliónál is több ügyfelet érint, már 600 ezer forintról van szó – de nem tart örökké

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Bevezető akciót hirdet a magyar piacon a Revolut. A pénzügyi szolgáltató ingyenes készpénzfelvételt hirdet, a tudnivalókat is közölte.
VG
2026.06.17, 08:15

A Revolut bevezető promóciós ajánlatként júliusban és augusztusban is extra készpénzfelvételi lehetőséget biztosít minden magyarországi, lakossági ügyfele részére. Az ajánlat a pénzügyi szolgáltató oldalán tűnt fel, és egy megemelt 300 000 forintos díjmentes készpénzfelvételi limitet kínál a magyarországi bankautomatából.

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Ingyenes készpénzfelvételi akciót hirdet a Revolut / Fotó: Shutterstock

A Revb cikke szerint az egyszeri bevezető ajánlat 2026. júliusában és augusztusában lesz elérhető, a csomaghoz tartozó limiteken felül. Kiemelték, hogy azt az ajánlatot a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe (azaz magyar számlaszámos ) ügyfelei mellett a hazai Revolut Bank (tehát még litván forint számlás) ügyfelek is megkapják, így tehát a 2,3 millió lakossági felhasználóra terjesztette ki azt a cég.

A díjmentes extra készpénzfelvételhez nem kell semmit sem tenni külön, nincs szükség nyilatkozat benyújtásra, ez az extra díjmentes 300 ezer forintos felvétel független a magyarországi bankoknál igényelhető ingyenes készpénzfelvételtől.

A Revolut tájékoztatása szerint így alakulnak a limitek 2026 július és augusztus hónapban:

  • Standard: 300 000 forint (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 75 000 forint / 5 alkalom (amelyik hamarabb teljesül) világszerte, együttesen 375 000 forint mértékéig
  • Plus: 300 000 forint  (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 75 000 forint világszerte, együttesen 375 000 forint mértékéig
  • Premium: 300 000 forint  (maximum 2 felvételre bontva)  belföldön + 150 000 forint világszerte, együttesen 450 000 forint mértékéig
  • Metal: 300 000 forint  (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 300 000 forint világszerte, együttesen 600 000 forint mértékéig
  • Ultra: 300 000 forint  (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 750 000 forint világszerte, együttesen 1 050 000 forint mértékéig

További információk a készpénzfelvételről

Arról a pénzintézet egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy ezek az extra limitek hogyan fognak megjelenni az alkalmazásban július és augusztus hónapban. Azonban mivel júliusban és augusztusban automatikusan biztosítja a Revolut ezt az kedvezményt, az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat mostani benyújtása nem jár további előnnyel az ügyfeleknek.

A Revb cikke kiemelte, hogy az ingyenes limitek felett a Revolut 2 százalékos díjat számol fel a készpénzfelvételre. Emellett, előfordulhat, hogy az ATM üzemeltetője úgynevezett használati díjat számol fel. Magyarországon alkalmaz ilyet az OTP és az Erste a külföldi bankok kártyáira, amibe beleesik a Revolut is.

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