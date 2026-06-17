Nagy változást jelentett be az MVM, minden ügyfelet érinteni fog: június 30-tól életbe lép az új rendszer – addig kell elintézni az ügyeket

Az MVM hozzányúl az ügyfélszolgálati rendszereihez, a folyamat pedig már ott tart, hogy erről kiadott egy központi tájékoztatást.

MVM: nagy változást jelentett be, rengeteg ügyfelet érint / Fotó: Róka László / MTI

Egészen pontosan arról van szó, hogy egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, ez pedig azt jelenti, hogy

nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek,

hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók,

valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is

egyszerűbben intézhetik ügyeiket az ígéret szerint.

Az átállással átmeneti ügyintézési korlátozást vezetnek be, a változásról az érintettek személyre szabott tájékoztatást kapnak

– közölte az MVM.

MVM: nagy változást jelentett be, rengeteg ügyfelet érint

Az MVM ugyanakkor arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket lehetőség szerint az átállási időszakon kívül, azaz június 30-a előtt, vagy július közepe után intézzék.

Felhívták arra is a figyelmet, hogy az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják.

A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti.

Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatait sem lehet majd elérni az eddig használt felületeken.

Az adatok az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalán csak 2026. június 1-jéig állnak rendelkezésre visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt le kell mentenie, legalábbis ezt tanácsolja az MVM.

A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon intézhetik ügyeiket.

Az viszont jó hír, hogy a villamosenergia-ellátás az átállás ideje alatt is zavartalan marad, a meglévő szerződések – az új azonosító kivételével – nem változnak, továbbá a villamos energia ára sem módosul.

A csoportos beszedési megbízások és az e-számlára vonatkozó beállítások szintén érvényben maradnak. Az átállás nem érinti a korábbi regisztrációt az MVM Next online ügyfélszolgálaton vagy mobilapplikációban, ezek továbbra is aktívak és érvényesek lesznek.