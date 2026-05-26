A Revolut korábban már értesítette magyar ügyfeleit számláik hazai fióktelephez történő áthelyezéséről. Erre elsősorban a banki szabályozás miatt volt szükség, a felhasználók pedig örülhetnek, mivel számos új szolgáltatás válik hamarosan elérhetővé mindenki számára.

A Revolut Bank megkezdi a magyar bankszámlák bevezetését az új ügyfelek számára / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A változás nem egyidejűleg történik, először néhány új ügyfél kapja majd meg az új bankszámlaszámot, utána pedig fokozatos lesz az átállás.

Késett a Revolut újítása

Az eredeti tervek szerint a 2,3 millió magyar felhasználó bankszámlájának áthelyezése a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe alá május 18-án kezdődött volna, azonban eddig ismeretlen okok miatt, több mint egy hetes csúszás történt. A Revolut vezetése május 26-án, csupán egy szűkszavú LinkedIn posztban közölte:

A fokozatos bevezetés kezdetével ma néhány új ügyfél magyar IBAN számot fog kapni.

Az újítás alapjaiban változtatja majd meg a felhasználói élményt és a fintech által nyújtott szolgáltatás sokkal jobban hasonlít majd egy átlagos magyar bankszámlához, mint eddig, de a kényelemnek ára is lesz.

Mire számíthatnak az ügyfelek?

A változással a lakossági ügyfelek magyar bankszámlaszámot (IBAN) kapnak, csatlakoznak az Azonnali Fizetési Rendszerhez, így lehetővé válik az instant belföldi utalás, a fizetési kérelem küldése, valamint a QR-kódos fizetés használata is. Emellett a Revolut magyar nyelvű ügyfélszolgálatot is biztosít majd, egyelőre chaten, később telefonon keresztül is.

Ezek a lépések lehetővé teszik, hogy akár elsődleges bankszámlaként lehessen használni a Revolutot, ám a magyar banki szabályozással összhangban a számladíjak részleges módosításra kerültek:

A Standard és Plus csomagoknál 0,45 százalékos átutalási díj vonatkozik minden 50 ezer forintot meghaladó átutalásra.

A Premium és Metal csomagnál az ügyfelek havi egymillió forint összegű kerettel rendelkeznek, amelynek erejéig nincsenek díjak – a keret a tranzakcióik 50 ezer forintot meghaladó részére vonatkozik.

Az Ultra csomagnál az ügyfelek teljesen mentesülnek a díjtétel alól.

Az átutalási díjak felső határa minden esetben 20 ezer forint.

Az átutalási díjak nem vonatkoznak Revolut-számlák közötti pénzmozgásokra.

Az új díjak legkorábban az ügyfél-tájékoztató e-mail beérkezésétől számított 15 nap elteltével lépnek hatályba, de előfordulhat, hogy a költségek csak később jelennek meg.

Fontos, hogy a módosított díjak csak az adott számla magyarországi fióktelephez történő áthelyezése után lépnek érvénybe.