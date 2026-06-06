Egész Európa a magyar geotermikus kútra figyel: 2400 méteres mélységből hozza fel a földhőt, megkezdődött a fúrás – 25 ezres városnak ad energiát
Kivételes technológiát működik az MVM Zöld Generáció Zrt. és leányvállalata, a Komm Hull Villamosenergia Kereskedő Kft. geotermikus projektjénél. Egészen pontosan az eddigi egyetlen magyar geotermikus kútról van szó.
Márcsak azért is különleges, mert
Európában ez a második ilyen működő berendezés.
Karsai-Juhász Katalin, Bács-Kiskun megye 05. számú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője a napokban hívta fel arra a figyelmet, hogy mindez nagy lehetőség Kiskunhalas és térsége számára.
A kutatási terület kiemelt fontosságú, hiszen az európai klímavédelmi törekvések mentén közös érdek a rendkívül gazdag magyar megújuló energiapotenciál minél nagyobb mértékű hasznosítása hosszú távon is fenntartható módon.
Márpedig a földhő az egyik legkevésbé kihasznált energiaforrás, pedig Magyarország geológiai adottságai kiválóak. Csakhogy ez a potenciál még nincs kellőképp kiaknázva.
Magyar geotermikus kút: egész Európa most erre figyel, megkezdődött a fúrás
Az MVM Zöld Generáció Zrt. és leányvállalata, a Komm Hull Villamosenergia Kereskedő Kft. geotermikus projektje ithhon egyedülálló módon lesz képes villamos energiatermelésre és a közvetlen hőenergia biztosítására a kiskunhalasi távhőrendszer részére. Ezzel csökkenti majd
- az ország fosszilis energia igényét,
- a külső energiaforrásoknak való kitettséget
- és az energiahordozók égetéséből származó szén-dioxid emissziót.
A projekt fejlesztői számos potenciális helyszín közül választották ki a Zsana-Balotaszállás-Kiskunhalas települések által érintett területet egy komplex területértékelés során. A szempontok között jelentős hangsúllyal vették figyelembe a szakértők a geológiai viszonyokat, valamint az érintett fogyasztói oldal „rendszerzöldítési” elköteleződését.
Fontos hangsúlyozni, hogy a beruházás során kitermelt termálvizet teljes mennyiségében visszasajtolják az eredeti vízadó rétegbe, kizárva a felette elhelyezkedő vízadó rétegek érintkezéést és bármiféle környezetszennyezést. Ennek érdekében a geotermikus rendszer egy termelő és egy visszasajtoló kúttal fog üzemelni.
Az MVM Zöld Generáció Zrt. jelen beruházása során létesülő geotermikus kútpár fúrási helyszíneit egy összességében 175 négyzetkilométernyi kiterjedésű kutatási területen jelölték ki.
A most létesülő első geotermikus kút előzetesen meghatározott mélysége legfeljebb 2400 méter lesz, amely a következő két hétben el is fognak érni.
A fúrási helyszín pontos meghatározását igen sokrétű kutatási feladat elvégzése előzte meg az MVM Zöld Generáció Zrt. részéről.
A kutatási területre eső releváns kútadatok, vízföldtani naplók, geofizikai adatok, kutatási jelentések, korábbi szeizmikus mérések beszerzése és újra feldolgozása, a geotermikus rezervoár jellemzőinek értékelése, a földtani modell elkészítése, új geofizikai mérés tervezése és kivitelezése, majd pedig ezen új mérési adatok feldolgozása és kiértékelése áll a végleges fúrási helyszín meghatározása mögött.
Gazdára vár a budapesti geotermikus kincs kiaknázása
Az már látszik, hogy nem foghatnak geotermikus kutatásba azok a társaságok, amelyek tavaly Budapesten ilyen kérelembe pályáztak. Az még nem, hogy lesz-e új koncessziós kiírás, és az sem, mi lesz a budapesti földhő-hasznosítási lehetőségekkel.