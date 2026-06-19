Megszólalt a MOL alapítványa a nyomozásról: „Nem tudjuk, de feltételezhető, hogy a feljelentő és az ismeretlen tettes egy és ugyanaz”
Reagált a Világgazdaságnak közleményben a MOL Új Európa Alapítvány arra a sajtóhírre, miszerint a Budapesti Gazdasági Ügyészség nyomozást rendelt el az alapítvány egyes támogatási ügyei miatt.
Az alapítvány közölte, hogy hivatalosan egyelőre nem kapott értesítést az eljárásról.
Amennyiben az ügyben az illetékes hatóságok megkeresik az Alapítványt, mindenben együttműködünk annak érdekében, hogy a vizsgálat valamennyi körülményét tisztázzuk
– írták. Az alapítvány hangsúlyozta, hogy tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, működéséről pedig évente teljes körű könyvvizsgálói jelentés készül. Közleményükben azt is részletezték, hogy az alapítvány feladatai közé tartozik
- a gyermekek egészségügyi ellátásának támogatása,
- a tehetséggondozási programok működtetése,
- kulturális és művészeti kezdeményezések finanszírozása,
- sporttámogatások nyújtása,
- valamint oktatási és közösségépítő programok megvalósítása.
Zsarolás miatt tettek feljelentés a Mol alapítványa
Az alapítvány egy korábbi, eddig kevésbé ismert ügyre is felhívta a figyelmet. Azt írták, hogy 2024 októberében ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tettek zsarolás miatt. Tájékoztatásuk szerint az ezzel kapcsolatos eljárás már gyanúsítotti szakaszban van.
„Nem tudjuk, de feltételezhető, hogy a feljelentő és az ismeretlen tettes egy és ugyanaz a személy” – fogalmazott az alapítvány.
Korábban a sajtóban megjelent információk szerint a Budapesti Gazdasági Ügyészség hatályon kívül helyezte a NAV elutasító határozatát, és nyomozást rendelt el annak tisztázására, hogy az alapítvány egyes, mecenatúraként elszámolt támogatásai valóban ellenszolgáltatás nélkül történtek-e, vagy azok mögött reklám- és szponzorációs szolgáltatások álltak. Az alapítvány most kiadott közleménye alapján azonban hivatalos hatósági megkeresés egyelőre nem érkezett hozzájuk.