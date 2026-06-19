Új lakás 30 millió forint alatt? Lehetséges, mutatjuk hol

Habár az új építésű, eladó ingatlanok fele a zenga.hu legfrissebb felmérése szerint továbbra is Budapesten és Pest vármegyében található, a Balaton környékén és egyes megyeszékhelyeken is nagyon sok projekt fut jelenleg is. Somogy, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyében például ezres nagyságrendben érhetők el új építésű lakások.

Új lakás 30 millió forint alatt? / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A piac azonban folyamatosan változik, ezért mindig érdemes figyelni hol indulnak újabb beruházások, mivel országszerte bárhol felbukkanhat egy-egy kivételesen jó ajánlat.

Melyik térségben a legszélesebb az új építésű lakások kínálata?

Nominálisan természetesen továbbra is Budapesten és Pest vármegyében található a legtöbb elérhető új építésű lakás, azonban a számokat érdemes kontextusba helyezni. A lakosságarányos adatok némileg árnyalják a képet:

Ezer főre vetítve Somogy vármegye megelőzi Pestet, és Veszprém pedig szintén az élmezőnyben van, amely elsősorban a Balaton-parti fejlesztéseknek köszönhető.

Fotó: VG

Mindeközben az olyan, nagyobb ipari kapacitással rendelkező területek is jól teljesítenek mint:

Győr-Moson-Sopron,

Bács-Kiskun

Csongrád-Csanád, illetve

Hajdú-Bihar vármegye.

Lemaradó országrészek

A fejlesztések ugyanakkor egyenetlenül oszlanak el az országban. Békés és Nógrád vármegyében továbbra is nagyon alacsony az új építésű kínálat, és hasonló a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, ahol a népességszám átlag feletti csökkenése sem kedvez az új beruházásoknak − mutat rá a zenga.hu elemzése.

Új lakás akár 30 millió alatt

Amennyiben valaki elérhető áron szeretne új építésű lakást vásárolni és nem ragaszkodik Pest vármegyéhez, akkor országszerte több opció is kínálkozik.

Egy komáromi lakóparkban már 28 millió forintért is van eladó lakás, de Sopronban is találni 30 millió forintért új építésű garzont, akárcsak Nyíregyházán, Szolnokon vagy Szombathelyen − olvasható a zenga.hu elemzésében, ami arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben egy kétszobás vagy nagyobb ingatlanra van szükségünk, akkor legalább 40 millió forintos költségkerettel érdemes számolni.