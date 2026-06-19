Új lakás 30 millió forint alatt? Lehetséges, mutatjuk hol
Habár az új építésű, eladó ingatlanok fele a zenga.hu legfrissebb felmérése szerint továbbra is Budapesten és Pest vármegyében található, a Balaton környékén és egyes megyeszékhelyeken is nagyon sok projekt fut jelenleg is. Somogy, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyében például ezres nagyságrendben érhetők el új építésű lakások.
A piac azonban folyamatosan változik, ezért mindig érdemes figyelni hol indulnak újabb beruházások, mivel országszerte bárhol felbukkanhat egy-egy kivételesen jó ajánlat.
Melyik térségben a legszélesebb az új építésű lakások kínálata?
Nominálisan természetesen továbbra is Budapesten és Pest vármegyében található a legtöbb elérhető új építésű lakás, azonban a számokat érdemes kontextusba helyezni. A lakosságarányos adatok némileg árnyalják a képet:
Ezer főre vetítve Somogy vármegye megelőzi Pestet, és Veszprém pedig szintén az élmezőnyben van, amely elsősorban a Balaton-parti fejlesztéseknek köszönhető.
Mindeközben az olyan, nagyobb ipari kapacitással rendelkező területek is jól teljesítenek mint:
- Győr-Moson-Sopron,
- Bács-Kiskun
- Csongrád-Csanád, illetve
- Hajdú-Bihar vármegye.
Lemaradó országrészek
A fejlesztések ugyanakkor egyenetlenül oszlanak el az országban. Békés és Nógrád vármegyében továbbra is nagyon alacsony az új építésű kínálat, és hasonló a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is, ahol a népességszám átlag feletti csökkenése sem kedvez az új beruházásoknak − mutat rá a zenga.hu elemzése.
Új lakás akár 30 millió alatt
Amennyiben valaki elérhető áron szeretne új építésű lakást vásárolni és nem ragaszkodik Pest vármegyéhez, akkor országszerte több opció is kínálkozik.
Egy komáromi lakóparkban már 28 millió forintért is van eladó lakás, de Sopronban is találni 30 millió forintért új építésű garzont, akárcsak Nyíregyházán, Szolnokon vagy Szombathelyen − olvasható a zenga.hu elemzésében, ami arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben egy kétszobás vagy nagyobb ingatlanra van szükségünk, akkor legalább 40 millió forintos költségkerettel érdemes számolni.
A legkedvezőbb ajánlatokat Békés és Nógrád vármegyében találni, ezeken a területeken akár már 800 ezer forintos négyzetméterár alatt is lehet találni új építésű lakásokat, míg ezzel szemben a vármegyék többségében az 1 millió forintos négyzetméterár jellemző.
Budapesten az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,79 millió forint, míg Veszprém vármegyében 1,7 millió, Somogyban pedig 1,61 millió forint.
A zenga.hu elemzése szerint ennek oka elsősorban a Balaton közelsége lehet, ami szintén magyarázatot adhat arra, miért ebben a régióban találhatók a vidéki kínálat legdrágább ingatlanjai.
A megyék közötti árkülönbségek egyébként jóval kisebbek az új lakásoknál, mint a használt lakások piacán. Ennek oka, hogy az új építésű ingatlanok energetikai követelményei és műszaki minősége sokkal egységesebb, míg a használt lakások esetében a teljes felújítást igénylő ingatlanoktól az újszerű állapotú otthonokig rendkívül széles a skála, ami nagyobb árkülönbségeket eredményez − mutatott rá Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.