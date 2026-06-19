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Csányi Péter
OTP
tőzsde

Jutányos áron vásárolt be OTP-részvényekből a bankvezér – Csányi Péter azonnal keresett közel 100 millió forintot

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A nagybank vezérigazgatója 25 százalékos diszkonttal szerzett meg egy 360 millió forintot érő részvénycsomagot. Csányi Péter több mint 8000 darab OTP részvényt vásárolt tőzsdén kívüli ügyletek keretében.
K. T.
2026.06.19, 13:01
Frissítve: 2026.06.19, 13:36

Többszázmillió forint értékben vásárolt OTP részvényeket Csányi Péter vezérigazgató, aki a piaci árnál jóval kedvezőbb áron tárazott be a papírokból.

Csányi Péter, OTP, részvény
Csányi Péter (j) diszkont áron vásárolt OTP-részvényeket / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A bankvezér – aki tavaly vette át a stafétát édesapjától, Csányi Sándortól a legnagyobb hazai pénzintézet élén – összesen 8047 OTP-részvényt vásárolt 267,6 millió forintért tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében. A két tranzakcióra csütörtökön került sor.

Két részletben tárazott be OTP-részvényekből a vezérigazgató

A bankpapír tegnap 44 850 forinton zárta a kereskedést, az OTP ügyletek során megszerzett részvények vételi átlagára ehhez képest 25 százalékkal alacsonyabb volt. Csányi Péter ezáltal rögtön 93,2 millió forint árfolyamnyereséget ért el.

Az ügylet nagyobb részét a társaságnál működő kedvezményes részvényvásárlási program keretében biztosított részvények lehívása jelentette, ily módon 5877 darab rszvényt szerzett meg a vezérigazgató 33 470 forint átlagáron.

Egy ettől független részvényopciós program keretében további 2170 OTP-tözsrészvényt vásárolt az ifjabb Csányi 32 686 forintos átlagáron.

A pénzintézet májusban jelentős részvényjuttatásal honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét, ennek során Csányi Péter 9600 darab törzsrészvényt kapott térítésmentesen. Ennek a csomagnak a piaci értéke jelenleg megaladja a 430 millió forintot.

A vezető magyar bank részvényeire az eddigi legoptimistább célár érkezett csütörtökön, a Roemer Capital 56 000 forintos árfolyamvárakozással kezdte meg a pénzintézet követését. A ciprusi befektetési vállalat sezrint további bő 25 százalékkal ralizhat a bankpapír. 

 OTP részvény
OTP részvény14:20:24
Árfolyam: 44 120 HUF -730 / -1,65 %
Forgalom: 5 143 448 490 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Bloomberg adatbázisában szereplő elemzői árfolyamvárakozások átlaga 47 447 forint, ami hat százalékkal magasabb a csütörtöki záróárnál. A részvényt elemző 19 befektetési szolgáltató közül 12 vételt, hat tartást javasol, és mindössze egy bróker szerint érdemes a jelenlegi árfolyamszinten eladni a magyar bankpapírt.

Az OTP részvényei 1,3 százalékot ereszkedtek péntek délig, idén azonban ezzel együtt is 26 százalékot emelkedett a kurzus.

 

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