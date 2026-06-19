Jutányos áron vásárolt be OTP-részvényekből a bankvezér – Csányi Péter azonnal keresett közel 100 millió forintot
Többszázmillió forint értékben vásárolt OTP részvényeket Csányi Péter vezérigazgató, aki a piaci árnál jóval kedvezőbb áron tárazott be a papírokból.
A bankvezér – aki tavaly vette át a stafétát édesapjától, Csányi Sándortól a legnagyobb hazai pénzintézet élén – összesen 8047 OTP-részvényt vásárolt 267,6 millió forintért tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében. A két tranzakcióra csütörtökön került sor.
Két részletben tárazott be OTP-részvényekből a vezérigazgató
A bankpapír tegnap 44 850 forinton zárta a kereskedést, az OTP ügyletek során megszerzett részvények vételi átlagára ehhez képest 25 százalékkal alacsonyabb volt. Csányi Péter ezáltal rögtön 93,2 millió forint árfolyamnyereséget ért el.
Az ügylet nagyobb részét a társaságnál működő kedvezményes részvényvásárlási program keretében biztosított részvények lehívása jelentette, ily módon 5877 darab rszvényt szerzett meg a vezérigazgató 33 470 forint átlagáron.
Egy ettől független részvényopciós program keretében további 2170 OTP-tözsrészvényt vásárolt az ifjabb Csányi 32 686 forintos átlagáron.
A pénzintézet májusban jelentős részvényjuttatásal honorálta csúcsvezetőinek teljesítményét, ennek során Csányi Péter 9600 darab törzsrészvényt kapott térítésmentesen. Ennek a csomagnak a piaci értéke jelenleg megaladja a 430 millió forintot.
A vezető magyar bank részvényeire az eddigi legoptimistább célár érkezett csütörtökön, a Roemer Capital 56 000 forintos árfolyamvárakozással kezdte meg a pénzintézet követését. A ciprusi befektetési vállalat sezrint további bő 25 százalékkal ralizhat a bankpapír.
A Bloomberg adatbázisában szereplő elemzői árfolyamvárakozások átlaga 47 447 forint, ami hat százalékkal magasabb a csütörtöki záróárnál. A részvényt elemző 19 befektetési szolgáltató közül 12 vételt, hat tartást javasol, és mindössze egy bróker szerint érdemes a jelenlegi árfolyamszinten eladni a magyar bankpapírt.
Az OTP részvényei 1,3 százalékot ereszkedtek péntek délig, idén azonban ezzel együtt is 26 százalékot emelkedett a kurzus.