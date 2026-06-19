Jó hír érkezett, fellélegezhetnek az autósok: jelentősen csökkent a kötelező biztosítás ára
Csökkent a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagos díja Magyarországon, miközben a biztosítók által kifizetett károk összege jelentősen emelkedett – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen közzétett Kgfb-indexéből.
Az idei első negyedév végén a normál használatú személyautók üzembentartói átlagosan 55 407 forintot fizettek éves kötelező biztosításukért, ami 4,7 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Budapesten 3,1 százalékkal, míg a fővároson kívül 4,8 százalékkal mérséklődtek a díjak.
A jegybank szerint a díjcsökkenés hátterében az áll, hogy egyre élesebb verseny alakult ki a biztosítók között. Ezzel párhuzamosan azonban a biztosítók kárráfordítása jelentősen nőtt: a személyautók esetében 11,8 százalékkal több kártérítést fizettek ki, mint egy évvel korábban. Ennek oka elsősorban a javítási és karbantartási költségek emelkedése.
Az MNB szerint a díjak és a kárkifizetések közötti különbség csökkenése kedvező a fogyasztók számára, mivel javul a biztosítások ár-érték aránya. Ezt mutatja az úgynevezett korrigált kgfb-index is, amely március végén 111 százalékon állt, ilyen alacsony szintet pedig utoljára 2019-ben mértek.
A többi járműkategóriánál vegyes kép rajzolódott ki. Az egyedi teherautók és a nehéz pótkocsik biztosítási díjai csökkentek, míg más kategóriákban inkább stagnálás vagy enyhe emelkedés volt tapasztalható. A flottás járműveknél jelentősen mérséklődtek a pótkocsik és taxik díjai is.
A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta: a közzétett adatok átlagokat mutatnak, ezért az egyes ügyfelek biztosítási díjai jelentősen eltérhetnek. Aki nem elégedett a díjával vagy a szolgáltatás minőségével, az szerződésének évfordulóján másik biztosítóra válthat.
Nőtt a kifizetett autókárok összege
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a korábbi konszolidációt követően az utóbbi időszakban a kárkifizetések jelentősebb növekedése látható.
Az egyedi, normál használatú személygépjárművek állománya bővült, darabszámuk 4,206 millióra emelkedett. Az egyéb járműkategóriáknál
- az egyedi teherautók
- és nehéz pótkocsik
esetében stagnálás, kisebb mértékű díjcsökkenés történt.
A nagyobb elemszámú flottás járműkategóriákban ugyanakkor az átlagos éves díjak egy év alatt 5-16 százalék közötti mértékben emelkedtek, stagnálás csak a kisebb buszoknál volt tapasztalható.