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Jó hír érkezett, fellélegezhetnek az autósok: jelentősen csökkent a kötelező biztosítás ára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy év alatt közel 5 százalékkal csökkent a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás átlagos díja Magyarországon. Mindez annak ellenére történt, hogy a biztosítók csaknem 12 százalékkal többet fizettek ki károkra.
VG
2026.06.19, 11:02
Frissítve: 2026.06.19, 11:03

Csökkent a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagos díja Magyarországon, miközben a biztosítók által kifizetett károk összege jelentősen emelkedett – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen közzétett Kgfb-indexéből.

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Jó hír az autósoknak: jelentősen csökkent a kötelező biztosítás ára /Fotó: CFOTO via Reuters 

Az idei első negyedév végén a normál használatú személyautók üzembentartói átlagosan 55 407 forintot fizettek éves kötelező biztosításukért, ami 4,7 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Budapesten 3,1 százalékkal, míg a fővároson kívül 4,8 százalékkal mérséklődtek a díjak.

A jegybank szerint a díjcsökkenés hátterében az áll, hogy egyre élesebb verseny alakult ki a biztosítók között. Ezzel párhuzamosan azonban a biztosítók kárráfordítása jelentősen nőtt: a személyautók esetében 11,8 százalékkal több kártérítést fizettek ki, mint egy évvel korábban. Ennek oka elsősorban a javítási és karbantartási költségek emelkedése.

Az MNB szerint a díjak és a kárkifizetések közötti különbség csökkenése kedvező a fogyasztók számára, mivel javul a biztosítások ár-érték aránya. Ezt mutatja az úgynevezett korrigált kgfb-index is, amely március végén 111 százalékon állt, ilyen alacsony szintet pedig utoljára 2019-ben mértek.

A többi járműkategóriánál vegyes kép rajzolódott ki. Az egyedi teherautók és a nehéz pótkocsik biztosítási díjai csökkentek, míg más kategóriákban inkább stagnálás vagy enyhe emelkedés volt tapasztalható. A flottás járműveknél jelentősen mérséklődtek a pótkocsik és taxik díjai is.

A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta: a közzétett adatok átlagokat mutatnak, ezért az egyes ügyfelek biztosítási díjai jelentősen eltérhetnek. Aki nem elégedett a díjával vagy a szolgáltatás minőségével, az szerződésének évfordulóján másik biztosítóra válthat.

Nőtt a kifizetett autókárok összege

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a korábbi konszolidációt követően az utóbbi időszakban a kárkifizetések jelentősebb növekedése látható

Az egyedi, normál használatú személygépjárművek állománya bővült, darabszámuk 4,206 millióra emelkedett. Az egyéb járműkategóriáknál

  • az egyedi teherautók
  • és nehéz pótkocsik

esetében stagnálás, kisebb mértékű díjcsökkenés történt. 

A nagyobb elemszámú flottás járműkategóriákban ugyanakkor az átlagos éves díjak egy év alatt 5-16 százalék közötti mértékben emelkedtek, stagnálás csak a kisebb buszoknál volt tapasztalható.

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