Jó hír érkezett, fellélegezhetnek az autósok: jelentősen csökkent a kötelező biztosítás ára

Csökkent a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagos díja Magyarországon, miközben a biztosítók által kifizetett károk összege jelentősen emelkedett – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen közzétett Kgfb-indexéből.

Jó hír az autósoknak: jelentősen csökkent a kötelező biztosítás ára /Fotó: CFOTO via Reuters

Az idei első negyedév végén a normál használatú személyautók üzembentartói átlagosan 55 407 forintot fizettek éves kötelező biztosításukért, ami 4,7 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. Budapesten 3,1 százalékkal, míg a fővároson kívül 4,8 százalékkal mérséklődtek a díjak.

A jegybank szerint a díjcsökkenés hátterében az áll, hogy egyre élesebb verseny alakult ki a biztosítók között. Ezzel párhuzamosan azonban a biztosítók kárráfordítása jelentősen nőtt: a személyautók esetében 11,8 százalékkal több kártérítést fizettek ki, mint egy évvel korábban. Ennek oka elsősorban a javítási és karbantartási költségek emelkedése.

Az MNB szerint a díjak és a kárkifizetések közötti különbség csökkenése kedvező a fogyasztók számára, mivel javul a biztosítások ár-érték aránya. Ezt mutatja az úgynevezett korrigált kgfb-index is, amely március végén 111 százalékon állt, ilyen alacsony szintet pedig utoljára 2019-ben mértek.

A többi járműkategóriánál vegyes kép rajzolódott ki. Az egyedi teherautók és a nehéz pótkocsik biztosítási díjai csökkentek, míg más kategóriákban inkább stagnálás vagy enyhe emelkedés volt tapasztalható. A flottás járműveknél jelentősen mérséklődtek a pótkocsik és taxik díjai is.

A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta: a közzétett adatok átlagokat mutatnak, ezért az egyes ügyfelek biztosítási díjai jelentősen eltérhetnek. Aki nem elégedett a díjával vagy a szolgáltatás minőségével, az szerződésének évfordulóján másik biztosítóra válthat.

Nőtt a kifizetett autókárok összege

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a korábbi konszolidációt követően az utóbbi időszakban a kárkifizetések jelentősebb növekedése látható.

Az egyedi, normál használatú személygépjárművek állománya bővült, darabszámuk 4,206 millióra emelkedett. Az egyéb járműkategóriáknál

az egyedi teherautók

és nehéz pótkocsik

esetében stagnálás, kisebb mértékű díjcsökkenés történt.