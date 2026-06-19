Deviza
EUR/HUF352,73 +0,07% USD/HUF307,6 -0,03% GBP/HUF407 +0,2% CHF/HUF381,24 -0,27% PLN/HUF82,75 -0,05% RON/HUF67,31 -0,02% CZK/HUF14,56 0% EUR/HUF352,73 +0,07% USD/HUF307,6 -0,03% GBP/HUF407 +0,2% CHF/HUF381,24 -0,27% PLN/HUF82,75 -0,05% RON/HUF67,31 -0,02% CZK/HUF14,56 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 227,36 -0,13% MTELEKOM2 738 -0,07% MOL3 828 +2,14% OTP44 120 -1,65% RICHTER11 840 +1,35% OPUS380,5 +1,45% ANY7 930 +0,38% AUTOWALLIS146,5 -0,68% WABERERS4 940 +1,21% BUMIX9 293,96 -0,18% CETOP4 641,72 -1,19% CETOP NTR2 957,82 -0,27% BUX138 227,36 -0,13% MTELEKOM2 738 -0,07% MOL3 828 +2,14% OTP44 120 -1,65% RICHTER11 840 +1,35% OPUS380,5 +1,45% ANY7 930 +0,38% AUTOWALLIS146,5 -0,68% WABERERS4 940 +1,21% BUMIX9 293,96 -0,18% CETOP4 641,72 -1,19% CETOP NTR2 957,82 -0,27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
Mol Új Európa Alapítvány
nyomozás

Nyomozást rendelt el az ügyészség a MOL alapítványának milliárdos támogatásai miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Milliárdos támogatások és egy korábban lezártnak hitt ügy került ismét a hatóságok elé. Az ügyészség nyomozást rendelt el, hogy kiderüljön, a MOL alapítványának mecenatúraként elszámolt kifizetései mögött valóban ellenszolgáltatás nélküli támogatások álltak-e.
VG
2026.06.19, 12:02
Frissítve: 2026.06.19, 12:03

Nyomozást rendelt el költségvetési csalás gyanúja miatt a Budapesti Gazdasági Ügyészség a MOL – Új Európa Alapítvány egyes kifizetéseivel kapcsolatban. A 444 információi szerint az ügyészség hatályon kívül helyezte a NAV korábbi elutasító határozatát, és a rendelkezésre álló iratok, valamint a feljelentő panaszának vizsgálata után arra jutott, hogy nem zárható ki egyértelműen a bűncselekmény gyanúja, ezért nyomozásra van szükség.

Budapest,,Hungary,-,December,26.,2023.,Sign,Of,The,National MOL NAV
Nyomozást rendelt el az ügyészség a MOL alapítványának milliárdos támogatásai miatt / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Az ügy egy február végi feljelentéssel indult. A beadvány szerint a 2021-ben létrehozott alapítvány több milliárd forintnyi támogatást nyújtott hazai és külföldi sportszervezeteknek, illetve különböző rendezvényeknek mecenatúra jogcímen. A feljelentő azonban azt állította, hogy ezek egy része valójában nem ellenszolgáltatás nélküli támogatás volt, hanem reklámszolgáltatás vagy szponzoráció.

Itt csúszhattak el a MOL alapítványának egyes kifizetései

A cikk szerint a támogatásokért cserébe a kedvezményezetteknek előre meghatározott kommunikációs feladatokat kellett vállalniuk: az alapítvány

  • nevének
  • és logójának

megjelenítését, illetve többcsatornás reklámtevékenységet. Ez azért lényeges, mert míg a mecenatúra áfamentes lehet, a reklámszolgáltatás után általános forgalmi adót kell fizetni. A feljelentő szerint az államot emiatt akár több százmillió forintos kár is érhette.

A NAV első körben nem indított nyomozást, a feljelentést elutasította. A feljelentő azonban panaszt tett, amelynek az ügyészség helyt adott.

A Budapesti Gazdasági Ügyészség határozata szerint a tényállás tisztázása és a megalapozott döntés érdekében további nyomozási cselekmények szükségesek.

A lap birtokába jutott információk szerint az alapítvány 2024 végéig csak egyedi kérelmek alapján mintegy 300 támogatási döntést hozott. Ezek összértéke megközelítette a 7,5 milliárd forintot, emellett csaknem 30 millió euró támogatásról is döntöttek, ami a jelenlegi árfolyamon több mint 10 milliárd forintnak felel meg.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu