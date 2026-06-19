Példátlan harag zúdult Orbán Viktor utódára Putyin miatt, hajba kaptak az EU-csúcson, dühösek a nagyok
A mindig jól értesült brüsszeli lap cikke szerint a csütrötök esti EU-csúcs nemcsak késő estig tartott, de parázs vita is kialakult az ülésen. Emmanuel Macron francia köztársasági elnök és Friedrich Merz német kancellár hevesen bírálta Antonio Costa álláspontját, mert felvenné a kapcsolatot a Kremllel. Ám a kibontakozó csörte arra is rávilágított, hogy továbbra sincs abban egyetértés, kinek is kellene képviselnie az Európai Unió 27 tagállamát az Oroszországgal folytatandó tárgyalások során.
Rettentő dühösek a nagyok – az E3 kicsavarná a tárgyalásokat Costa kezéből
Három neve elhallgatását kérő tisztviselő szerint Macron és Merz mögött a leghatározottabban Oroszország-ellenes országok, valamint Dánia és Hollandia vezetői is felsorakoztak, közölük néhányan pedig példátlan dühhel viseltettek Costával szemben.
Az Európai Unió nem vállalhat közvetítői szerepet ezekben a tárgyalásokban
– mondta Kristen Michal észt miniszterelnök. „Azok a felvetések, miszerint alternatív csatornákra vagy hátsó ajtón keresztüli diplomáciai ösvényekre van szükség, tévesek... A történelem egyértelmű figyelmeztetést ad a diktátorokkal való alternatív tárgyalási keretek kialakítására tett kísérletekről” – hangsúlyozta a balti ország vezetője. Ugyanakkor ennél is fontosabb talán, hogy Donald Trump amerikai elnök ideiglenes békemegállapodást kötött Iránnal, és a hét elején a franciaországi G7-csúcstalálkozón jelezte, hogy figyelmét ismét Ukrajna felé fordítja.
Antonio Costa kabinetfőnöke, Pedro Lourtie az elmúlt hetekben kétszer is felvette a kapcsolatot moszkvai tisztviselőkkel – hivatkozik a brüsszeli lap öt uniós tisztviselő egybehangzó állítására. Szerintük az Egyesült Államok kísérletei az orosz-ukrán háború lezárására zsákutcába jutottak, az uniós tagállamok pedig továbbra is megosztottak abban a kérdésben, hogy felvehetők-e egyáltalán a diplomáciai kapcsolatok Oroszországgal, vagy csak és kizárólag az Ukrajnának való katonai segítségnyújtással kell kikényszeríteni utóbbi győzelmét a csatatéren.
A német-francia tandem szerint korántsem jött még el az ideje a tárgyalások megnyitásának
A beszámolók szerint a csütörtök esti maratoni hosszúságúra nyúlt, Oroszországról és Ukrajnáról szóló megbeszélésen Macron és Merz körmük szakadtáig azt képviselték, hogy még egyáltalán nincs itt az ideje a Putyinnal való tárgyalások megkezdésének, ám amikor eljön ez a pillanat, akkor Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak, azaz az „E3”-nak kell vezető szerepet vállalnia abban.
„Azt hiszem, az elnök helyretette a dolgokat, és helyretette a helyzetet” – utalt egy francia kormánytisztviselő arra, hogy Macron a csúcstalálkozón ismertette igencsak sarkos álláspontját Antonio Costával. Egy uniós tisztségviselő szerint azonban más tagállamok vezetői – „óriási számban” – ellentétes álláspontot képviseltek és egyértelműen Costát támogatták.
Bart De Wever belga miniszterelnök a tárgyalások után a Politiconak nyilatkozva úgy fogalmazott: „az első kérdés az, hogy Putyin akar-e egyáltalán tárgyalni. Addig... senki más nem képviselheti az Európai Uniót Costa-n kívül”. „Ha [Putyin] hajlandóságot mutat a tárgyalásra, akkor úgy vélem, újra el kell döntenünk, hogyan folytassuk” – fűzte hozzá.
Lengyelország és Olaszország hoppon maradt – rendívül csalódottak
A csütörtök esti csúcstalálkozó után nyilvánvalóvá vált egy újabb törésvonal is, ugyanis a Costa kontra E3 megosztottság mellett Olaszország és Lengyelország csalódottságuknak adtak hangot azért, mert kizárták őket az E3 és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti, a csúcstalálkozó előtt lefolytatott tárgyalásokból – mondta két tisztviselő.
Merz üzenete vezetőtársainak az volt, hogy bár Costa az EU-t képviseli, ne közvetítőként működjön – állítja egy jelentős európai ország diplomatája, akit a megbeszélésről tájékoztattak. Bár Merz el akarta kerülni a nyílt konfliktust Costával a csúcstalálkozón, a diplomata szerint „más módokon” világossá tette számára, hogy nem ért egyet azzal, hogy aktív szerepet vállaljon az EU és Oroszország közti közvetítésben.
A diplomata szerint Costa „rendkívül szakszerűtlen” volt, mivel eltitkolta az oroszországi kapcsolatainak mértékét, ami csak szerdai médiajelentésekből vált nyilvánvalóvá. Az Európai Tanács elnökének csapata azt nyilatkozta, hogy
a kapcsolatfelvétel pusztán egy kommunikációs csatorna létrehozása volt, hogy amikor eljön majd az ideje, diplomáciai kapcsolatot lehessen fenntartani Oroszországgal az EU érdekeinek védelmében.
Costa kabinetje a hívások előtt tájékoztatta Németországot, Franciaországot, az Egyesült Királyságot és a Bizottságot – mondta az egyik diplomata. Három másik diplomata azonban arról tájékoztatta a lapot, hogy Berlint nem figyelmeztették.
Ugyanakkor a Bloomberg híradása szerint a csütörtöki találkozón Costa hangsúlyozta, hogy az EU-nak készen kell állnia arra, hogy felelősséget vállaljon az Oroszországgal való együttműködésért, amikor eljön az ideje. A tagállamok vezetőinek többsége egyre inkább azt szeretné, ha Európa nagyobb szerepet vállalna az orosz–ukrán tárgyalásokban, ám néhányan továbbra is óvatosak a tárgyalások Oroszországgal való megnyitása kapcsán, különösen addig, míg Vlagyimir Putyin nem hajlandó engedményeket tenni.
Mint, ahogy arról lapunk is beszámolt: XIV. Leó pápa és Romano Prodi mellett a volt magyar miniszterelnök neve is felkerült egy orosz elemző lehetséges közvetítői listájára. Orbán Viktor azonban szerdán egyértelműen cáfolta a találgatásokat, és kijelentette: „ez soha komolyan fel nem merült, ez csak egy nemzetközi politikai pletyka.”