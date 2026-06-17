Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt. A fogyasztók terheinek mérséklése érdekében az előző kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja. Az intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt. Kérdés, hogy meddig maradhat fent.

Kérdés, meddig marad velünk a védett üzemanyagár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Védett benzinárak Magyarországon: az elemző elárulta, mikor jöhet a kivezetés

„Először is érdemes megvárni, hogy ténylegesen béke lesz-e és valóban megnyugszik-e az energiapiac vagy csak egy átmeneti fellángolást látunk és néhány nap múlva ismét folytatódik a háború és nem nyílik meg a Hormuzi-szoros. Ha az utóbbi forgatókönyv valósul meg, akkor a védett üzemanyagárak is velünk maradhatnak egy darabig” – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Regős Gábor, miután hétvégén Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megszületett a hónapok óta várt megállapodás Iránnal, így újra megnyílhat a február vége zárva tartó Hormuzi-szoros.

A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint amennyiben az Amerikai Egyesült Államok és Irán ténylegesen békét köt, akkor arra számíthatunk, hogy még valamennyit lejjebb mehet az olaj ára. Ebből, illetve a forint erősödéséből következik a piaci ár csökkenése. Felhívta a figyelmet arra, hogy

jelenleg a piaci ár a 95-ös benzin esetében 641 forint, míg a gázolaj esetében 671 forint

– ez persze az átlag, ettől jelentős eltérések lehetnek az egyes kutaknál. Ezzel szemben a védett ár 595, illetve 615 forint.

Arra számítok, hogy még kivár a kormányzat és akkor vezeti ki a védett árat, ha a piaci átlagár a rögzített szintet megközelíti vagy esetleg alá is megy

– vélekedik Regős Gábor.

Éremes rögzíteni, hogy március 9-én, a védett árak bevezetésekor a Brent olaj ára 98 dollár körül volt, az iráni békemegállapodás hírére jelentősen csökkent, kedd délelőtt már 80 dollár alatt járt az árfolyam.

De nem csak az olaj ára, hanem a forint is kedvező irányba mozdult elő az utóbbi hónapokban.

Márciusban még 343 forint volt egy dollár a bankközi devizapiacon, kedden már 300 forintnál járt, azaz minden adot ahhoz, hogy a piaci árak tovább mérséklődjenek. Magyar Péter miniszterelnök azt írta Facebook oldalán, hogy a héten már a védett árak alá eshet a benzin és a gázolaj piaci ára.