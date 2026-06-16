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autóipar
Szeged
bírság
BYD

Ez nem a szegedi BYD-gyár napja: tízmilliós bírságot kapott a kormányhivataltól, talajszennyezést követett el – magától megoldódott a baj

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A beruházásának helyszínen már nem mutatható ki határértéket meghaladó szennyezés. A kormányhivatal 10 millió forint környezetvédelmi bírsággal sújtotta a BYD-t.
VG/MTI
2026.06.16, 21:26
Frissítve: 2026.06.16, 21:27

Már nem mutatható ki határértéket meghaladó alkilbenzol-szennyeződés a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal április és június között végzett akkreditált mérései alapján azokon a Szeged környéki területeken, amelyekre a BYD beruházásának helyszínéről vittek termőtalajt – írta keddi közleményében a hivatal. A tájékoztatás szerint a BYD mintegy 20 hektárnyi területre szállíttatta ki az építkezésről letermelt talajt, és ezen területek 10 százalékára került egyéb alkilbenzolokkal szennyezett föld.

BYD - Showroom - Sales Europe
Már nincs határértéket meghaladó alkilbenzol-szennyeződés a BYD-beruházás területéről kiszállított termőföldben / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányhivatal február 12-én indított eljárást, miután tudomására jutott, hogy a BYD Auto Hungary Kft. megsérthette a környezetvédelmi engedély rendelkezéseit azzal, hogy telephelyéről az előírt kötelező mérés és tájékoztatás nélkül szállíttatta el a humuszos termőtalajt. Mint a vizsgálat során kiderült, a márciusban vett minták alapján a humuszos termőtalaj egy része a jogszabályban megállapított 0,5 milligramm/kilogramm határértéket meghaladó, 0,7-4,16 milligramm/kilogramm közötti értékben tartalmazott egyéb alkilbenzolokat. A kormányhivatal ezért még az aratás megkezdése előtt rendelkezett a termény megsemmisítéséről, valamint feljelentést is tett környezetkárosítás gyanújával ismeretlen tettes ellen.

Ezt követően a kormányhivatal az érintett területeken 101 talaj-mintavételezési ponton végzett akkreditált talajvizsgálatot, valamint ellenőrizte a talajvíz minőségét is. A laborvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy májusban már nem volt határértéket meghaladó alkilbenzol-szennyeződés. Az eredményeket a BYD akkreditált mérési részeredményei is megerősítették. A szennyezés megszűntének oka, hogy az illékony szennyezőanyag kipárologhatott a talajból, így egészségkárosító kockázat nem áll fenn, a területek a továbbiakban termőföldként használhatók.

Az eredmények fényében a kormányhivatal

lezárta környezetvédelmi hatáskörében indított eljárását, és 10 millió forint környezetvédelmi bírsággal sújtotta a BYD Auto Hungary Kft.-t

a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenysége miatt, és kötelezte a vállalatot arra, hogy a beruházási területről további talajkiszállítást kizárólag megfelelő mintavétel és vizsgálat elvégzését követően, csak a kormányhivatal előzetes jóváhagyásával végezhet. Ezen kívül a kormányhivatal külön végzésben az akkreditált mintavétel és vizsgálat miatt felmerült eljárási költségek megfizetésére is kötelezte a vállalatot.

A kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozta a részletes mérési jegyzőkönyveket is.

Hihetetlen bejelentést tett a szegedi BYD-gyárról a kínai cégvezető, erről eddig nem volt szó: nem állnak le, új gyárat is építenek – „Az év végén indulunk”

A BYD európai tervei jóval nagyobbnak tűnnek annál, mint amit eddig a nyilvánosság ismert. A kínai autógyártó alelnöke, Stella Li most először beszélt arról, hogy hosszabb távon akár húszezer embernek is munkát adhat a szegedi üzem, miközben megerősítette: a gyár teljes kapacitáson évente 300 ezer autó gyártására lesz képes. A vállalat ráadásul már most egy újabb európai gyár építését tervezi, és kizárta, hogy a kontinensen üresen álló autógyárakat venné meg.

A BYD európai vezetője a cseh iDnesnek adott interjúban reagált azokra a hírekre is, amelyek szerint csúszhatna a szegedi beruházás. Állítása szerint erről nincs szó, egyszerűen a folyamatok lassabban haladnak, mint ahogy azt korábban várták.

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