Óriási fordulat: mégsem vonul ki Magyarországról a nemzetközi multi? Kapitány Istvánék közbeszóltak – tömegek várják a végső döntést

Miután nem kaptak meg egy fontos engedélyt hatóságoktól, ami ahhoz kellett volna, hogy összeolvadhasson Osztrák Posta leányvállalatával, az Express One-nal, a Sameday futárszolgálat június elején bejelentette, hogy kivonulnak Magyarországról.

Mégis Magyarországon maradhat a futárszolgálat / Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala (képünk illusztráció)

Az ügyben azonban fordulat következett, nemrég ugyanis tudatták partnereikkel, hogy Delivery Solutions Zrt.-t érintő, tervezett tranzakcióhoz kapcsolódó külföldi tőkebefektetési (FDI) engedély mégis megvan. Ezt az információt a Sameday központi sajtóosztálya is megerősítette Romániából – számolt be róla a Forbes alapján a HVG.

„Jelenleg értékeljük az új helyzetet, addig is a működésünk a megszokott módon folytatódik” – emelte ki a közlemény, hozzátéve, hogy a továbbiakról a hivatalos csatornáikon adnak majd tájékoztatást.

A Sameday-t 2007-ben alapították, Romániában is azonos néven működik, Magyarországon 2020 óta van jelen a Delivery Solutions Zrt. leányvállalatán keresztül. A Forbes szerint, amennyiben a Sameday megszüntetné magyarországi működését, az nem csupán azzal járna, hogy felmondanának az alkalmazottaknak, hanem leszerelnék a jelenleg több mint ezer darabból álló Easybox-hálózat automatáit.

A lap érdeklődésére, hogy pontosan mikor született meg a kormány döntése az engedély kiadásáról, illetve milyen indokok alapján módosította az illetékes tárca – feltehetően a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium – az Orbán-kormány korábbi, elutasító álláspontját, arra a Sameday nem válaszolt, ahogyan arra sem, hogy az engedély megszerzése a tranzakció tényleges lezárását jelenti-e.

Ami az Osztrák Postát illeti, állításuk szerint Sameday már felmondta az év elején kötött szerződést.

„A múlt héten az FDI-hatóság arról értesített bennünket, hogy visszavonta a tranzakciót korábban elutasító döntését, és jóváhagyta a Delivery Solutions Zrt. (Sameday Hungary) felvásárlását. A tranzakció alapját képező szerződést azonban addigra a tulajdonos, a Delivery Solutions S.A. már felmondta. A helyzet értékelése jelenleg is folyamatban van” – közölték.