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csomagszállítás
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Óriási fordulat: mégsem vonul ki Magyarországról a nemzetközi multi? Kapitány Istvánék közbeszóltak – tömegek várják a végső döntést

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A távozásról szóló hírek ellenére a döntés még nem végleges. Jó esély nyílik arra, hogy marad a magyar piacon a Sameday futárszolgálat.
VG
2026.06.17, 06:20

Miután nem kaptak meg egy fontos engedélyt hatóságoktól, ami ahhoz kellett volna, hogy összeolvadhasson Osztrák Posta leányvállalatával, az Express One-nal, a Sameday futárszolgálat június elején bejelentette, hogy kivonulnak Magyarországról.

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Mégis Magyarországon maradhat a futárszolgálat / Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala (képünk illusztráció)

Az ügyben azonban fordulat következett, nemrég ugyanis tudatták partnereikkel, hogy Delivery Solutions Zrt.-t érintő, tervezett tranzakcióhoz kapcsolódó külföldi tőkebefektetési (FDI) engedély mégis megvan. Ezt az információt a Sameday központi sajtóosztálya is megerősítette Romániából – számolt be róla a Forbes alapján a HVG.

„Jelenleg értékeljük az új helyzetet, addig is a működésünk a megszokott módon folytatódik” – emelte ki a közlemény, hozzátéve, hogy a továbbiakról a hivatalos csatornáikon adnak majd tájékoztatást.

A Sameday-t 2007-ben alapították, Romániában is azonos néven működik, Magyarországon 2020 óta van jelen a Delivery Solutions Zrt. leányvállalatán keresztül. A Forbes szerint, amennyiben a Sameday megszüntetné magyarországi működését, az nem csupán azzal járna, hogy felmondanának az alkalmazottaknak, hanem leszerelnék a jelenleg több mint ezer darabból álló Easybox-hálózat automatáit.

A lap érdeklődésére, hogy pontosan mikor született meg a kormány döntése az engedély kiadásáról, illetve milyen indokok alapján módosította az illetékes tárca – feltehetően a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium – az Orbán-kormány korábbi, elutasító álláspontját, arra a Sameday nem válaszolt, ahogyan arra sem, hogy az engedély megszerzése a tranzakció tényleges lezárását jelenti-e.

Ami az Osztrák Postát illeti, állításuk szerint Sameday már felmondta az év elején kötött szerződést.

„A múlt héten az FDI-hatóság arról értesített bennünket, hogy visszavonta a tranzakciót korábban elutasító döntését, és jóváhagyta a Delivery Solutions Zrt. (Sameday Hungary) felvásárlását. A tranzakció alapját képező szerződést azonban addigra a tulajdonos, a Delivery Solutions S.A. már felmondta. A helyzet értékelése jelenleg is folyamatban van” – közölték.

Sokk: kivonul Magyarországról az eMAG futárszolgálata, eltűnhetnek az Easybox-automaták

Június elején jelent meg a hír a hazai sajtóban, hogy kivonul a magyar piacról a román eMAG csoporthoz tartozó Sameday csomagszállító vállalat, miután meghiúsult a cég hazai érdekeltségének értékesítése.

A döntés következtében a társaság felszámolja magyarországi működését, elbocsátja munkavállalóit, és megszünteti az ország egyik legnagyobb csomagautomata-hálózatát, az Easyboxot is.

Az Origo akkori értesülése szerint a Sameday magyar leányvállalatát, a Delivery Solutions Zrt.-t az Osztrák Posta hazai érdekeltsége, az Express One vásárolta volna meg.

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