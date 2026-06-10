Benyújtották az új magyar tervet az uniós pénzek felhasználására.
Újabb lépéssel kerültünk közelebb az uniós pénzek hazahozatalához, a magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét – jelentette be szerda délután közzétett Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A tárcavezető kiemelte, hogy az előző kormány ezeknek a forrásoknak a jelentős részét veszni hagyta volna, az új kormány azonban alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal a keretekről, benyújtotta a pénzek hazahozatalához szükséges átláthatósági és korrupcióellenes törvénycsomagot, és tegnap éjfélkor a helyreállítási alapra vonatkozó tervet is hivatalosan benyújtotta.
„Magyar Péter miniszterelnök felkérésére az elmúlt hetekben gyakorlatilag éjjel-nappal az uniós források hazahozatalához szükséges munkát koordináltam, köszönöm minden közreműködőnek, hogy eddig minden határidőt betartva, korábban elképzelhetetlennek hitt tempóban haladunk. Ez igazi csapatmunka: a siker érdekében minden miniszter és minisztérium erőn felüli teljesítményt nyújtott az elmúlt hetekben - és ennek egész nyáron így is kell maradnia” – írta a miniszter.
Vitézy Dávid azt is felsorolta, mire költené a kormány ezeket a forrásokat. A most beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből
- 2,6 milliárd eurónyi korábbi beruházást (például a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztését) lehetne utólag elszámolni az alap terhére. Mivel ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon.
- További 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti CAF villamosok vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat tudunk indítani a többi uniós alapból.
- 1,5 milliárd euróból fejlesztjük az elektromos hálózatot és növelik a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására.
- 2 milliárd euróból új KKV-támogatási, valamint bérlakás- és kollégiumépítési program indul.
- 1,8 milliárd euróból megújul a HÉV- és az InterCity-flotta: új, akadálymentes és klimatizált HÉV-szerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek.
Uniós pénzek: Vitézy Dávid rögtön elmondta, mire fogják elkölteni a 16,4 milliárd eurót Magyarországon – megnevezte a legfontosabb projekteket
Történelmi megállapodás Brüsszelben: 16,4 milliárd euró forrást sikerült hazahozni, amelyből rengeteg projektet indítunk a közlekedés fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére – írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter múlt héten pénteken délután az uniós pénzek fejleményére reagálva.
Vitézy Dávid azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen közös sajtótájékoztató tartott. Ezen az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy amennyiben a magyar országgyűlés megszavazza az elvárt reformokat, megindul mintegy 16,4 milliárd euró fokozatos kifizetése Magyarországnak.